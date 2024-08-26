Близкий Пугачевой мужчина сделал громкое заявление о конфликте Примадонны с Градским

39-летний актер и певец Сергей Савин прокомментировал недавние высказывания Александра Градского о потере голоса Примадонны. В интервью, которое не вошло в книгу, Градский утверждал, что Пугачева не поет с 1986 года и связывал это с ее "неразумным отношением к вокальному аппарату.



Эти слова вызвали бурные обсуждения в СМИ и среди поклонников. Савин отметил, что Пугачева всегда была осторожна в своем поведении, особенно в присутствии недоброжелателей, к числу которых относился и Градский.

"Алла могла выпить, но она никогда не позволила бы себе это делать на публике, зная, что за ней ведется слежка", — подчеркнул Савин. Он добавил, что артистка могла позволить себе расслабиться только в кругу самых близких людей, и те, кто утверждает обратное, просто не имели доступа к ее личной жизни.

По мнению Савина, Градский неправомерно критиковал вокальные данные Пугачевой, утверждая, что после 1986 года ее голос потерял свою силу. "Вокал не всегда является определяющим в творчестве артиста", — отметил он. Пугачева — не просто певица, а настоящая актриса, и исполнение ее песен требует глубокого актерского мастерства.

Кроме того, Савин выразил недоумение по поводу отъезда Пугачевой из России. "Мне трудно принять это решение", — сказал он, добавив, что никогда не думал о том, чтобы уехать из страны. Их отношения начались после победы Савина в телешоу "Фактор А", где Пугачева была председателем жюри и сразу заметила его талант.