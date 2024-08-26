Жена раскрыла жуткие детали борьбы находившегося на грани Кушанашвили с раком

Возвращение Андрея Губина Тесты Пластическая операция Даны Борисовой Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему ЛазаревуОторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву Россияне скорбят: стало известно о смерти КончаловскогоРоссияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смертиСо святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти Всплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартиройВсплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой

Лента новостей

Понедельник 26 августа

16:02"В помойку": Наталья Фриске наехала на Люсю Чеботину из-за перепетого хита сестры 15:52Жена раскрыла жуткие детали борьбы находившегося на грани Кушанашвили с раком 12:23Новоиспеченная жена Харламова Ковальчук приняла важное решение для своей карьеры 11:17Сбежавший за границу Дмитрий Тарасов заявил о пятом ребенке 10:30Поклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого 09:56Глубоко беременная звезда "Универа" Анна Хилькевич едва не лишилась ребенка 08:21"Начинаю нервничать": 74-летний Буйнов поставил точку в вопросе ухода на пенсию 06:17Наживший долги Сергей Жуков крупно поплатился после решения суда 03:29Маколей Калкин отмечает 44-летие: вспоминаем взлеты и падения звезды фильма "Один дома" 00:09Нордический или европейский: как определить свой фототип, и научиться загорать без вреда для здоровья 20:19Правдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа 18:14Дочь окончательно отреклась от Брэда Питта и официально сменила фамилию 17:23"Это враги, а не коллеги": Газманов высказался о предавших Россию артистах 15:17На те же грабли: эти звезды шоу-бизнеса сошлись после громкого расставания 12:34Тест: насколько хорошо вы помните культовую советскую комедию "Усатый нянь" 11:29Внушение и гипноз: Кравец раскрыла использованные при обмане Долиной методики спецслужб 10:19Погибла совсем молодой: стало известно о жуткой трагедии в семье Кейт Миддлтон 06:17Легенде советского кино Тереховой исполнилось 82 года: вспоминаем самую яркую роль актрисы 03:236 советов для тренировки английского языка: как научиться делать это быстро 00:33Как отличить натуральный камень от подделки? 18:0241-летний Тимати решил остепениться и завести семью: Я вдоволь погулял 16:23Дочь Тома Круза решила отказаться от роскошной жизни и ушла из дома 14:05Ностальгический тест: угадай любимое детское советское кино по одному кадру 12:11Ирина Дубцова категорически отказалась принимать предложение Павла Воли 10:06Решетова появилась на публике с другим мужчиной на фоне слухов о романе с мужем Алсу 06:20Дэвид Бекхэм показал свой огромный кабачок – фото внутри 03:09ТЕСТ для тех, кто смотрел "В гостях у сказки" в СССР 00:15Орбакайте отказалась от встречи с матерью 23:33"Иначе тяжело дышать":50-летний Губин рассказал о борьбе с тяжелым заболеванием 22:00"Мотор не тянет": появившийся на публике Губин едва ходит – свежее фото певца 21:14ТЕСТ на знание советских аббревиатур: попробуй ответить на все вопросы 19:58"Не должна быть коровой": Зверев отругал Волочкову за внешний вид 19:15Сжегшего деньги Моргенштерна* разыскивают приставы 17:22Униженная мужем Седокова страдает перед разводом 16:29Водонаева публично высмеяла Волочкову: а ведь недавно защищала 15:31Москвичи успешно протестировали систему ДЭГ перед выборами в Мосгордуму 14:19Могилу Пухляша Дмитрия Красилова разгромили вандалы 13:51Неузнаваемая Борисова после пластической операции обратилась к россиянам 13:01Тестовое голосование в Москве проходит в штатном режиме 12:32150 коллективов из разных стран соберет в столице "Московская a cappella" 12:22Выздоровевший Боярский заломил тройную цену за выступления 12:02Роскошный подарок для Киркорова от уехавшей из России Пугачевой произвел фурор 11:53Феноменально изменившийся Киркоров раскрыл секрет своей новой идеальной фигуры 11:00Долина откровенно поделилась опытом столкновения с мошенниками: Всякое в жизни бывает 10:45Россияне в шоке: Shaman попал в Книгу рекордов 09:51Почти свободная Алсу намерена отсудить у мужа крупный куш – список внушительный 09:27Бывший любовник Бузовой задержан полицией из-за многомиллионной аферы 09:15Избивавший жен Марат Башаров нашел способ искупить свою вину 08:41В Москве началось тестирование системы электронного голосования 06:10Идеальные варианты для помолвочных колец. Как выбрать то самое?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Жена раскрыла жуткие детали борьбы находившегося на грани Кушанашвили с раком

Жена раскрыла жуткие детали борьбы находившегося на грани Кушанашвили с раком
226

Отар Кушанашвили недавно столкнулся с самым тяжелым испытанием в своей жизни. В июне этого года врачи обнаружили у телеведущего рак сигмовидной кишки с метастазами в печени.

Диагноз стал настоящим шоком не только для самого шоумена, но и для его семьи, друзей и поклонников. Супруга Отара поделилась подробностями о том, как развивались события, когда они наконец решили обратиться к врачам.

По словам Ольги Фроловой, супруг долго игнорировал недомогания, и только после настойчивых уговоров родных согласился на обследование. К сожалению, время было на исходе: когда Кушанашвили попал в Красногорскую больницу, его состояние было критическим — живот был сильно раздут, и произошел разрыв.

"Началась интоксикация", — рассказала Ольга в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ. Врачи отметили, что если бы они задержались еще на несколько часов, спасти Отара было бы невозможно. Операция по удалению части кишечника прошла тяжело: шоумен пережил две клинические смерти и был помещен в реанимацию. Но, к счастью, он смог справиться с этой ужасной ситуацией.

Сейчас Кушанашвили находится дома и чувствует себя значительно лучше. Ольга рассказала о том, что впереди у них еще обследования и повторная операция. Несмотря на страшный диагноз, врачи дают утешительные прогнозы: "Относительно вовремя обнаружили проблему, не очень запущенный случай", — отметила она.

В трудные времена семья Кушанашвили получила поддержку от звездных друзей. Многие знаменитости оказали материальную помощь, включая Николая Баскова, Сосо Павлиашвили и Максима Фадеева. "Слава Богу, справляемся. Конечно, не без помощи друзей, — призналась Ольга.

Однако не все отреагировали на просьбу о помощи. Певец Григорий Лепс, услышав о болезни Отара, отказался помочь, сказав: "Бог поможет". На это Ольга ответила: "Ну, Бог помогает. И друзья помогают".

Телеграм канал

26 августа 2024, 15:52
Отар Кушанашвили. Кадр: YouTube-канал "Алена, блин!"
Программа "Звезды сошлись" на НТВ✓ Надежный источник

По теме

"Идиоты": Кушанашвили попытался оправдаться после оскорблений в адрес Долиной

"Бог поможет": Лепс отказался давать деньги обратившемуся к нему Кушанашвили
Отар Шалвович Кушанашвили

Отар Шалвович Кушанашвили журналист, телеведущий

"В помойку": Наталья Фриске наехала на Люсю Чеботину из-за перепетого хита сестры

"В помойку": Наталья Фриске наехала на Люсю Чеботину из-за перепетого хита сестры
Наталья Фриске, как оказалось, довольно ревностно относится к песням, которые исполняла ее сестра. На творческом вечере Андрея Губина в рамках фестиваля "Новая волна" выступила Люся Чеботина, исполнив композицию "Ла-ла-ла", которая была написана артистом для Жанны Фриске 20 лет назад.

Новоиспеченная жена Харламова Ковальчук приняла важное решение для своей карьеры

Новоиспеченная жена Харламова Ковальчук приняла важное решение для своей карьеры
Катерина Ковальчук объявила о сложном решении своим поклонникам. Недавно стало известно, что Гарик Харламов и Катерина Ковальчук стали законными супругами.

Сбежавший за границу Дмитрий Тарасов заявил о пятом ребенке

Сбежавший за границу Дмитрий Тарасов заявил о пятом ребенке
Дмитрий Тарасов рассказал поклонникам о семейных планах. Бывший футболист Дмитрий Тарасов в браке с Анастасией Костенко около шести лет.

Поклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого

Поклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого
Названы детали райдера Стаса Михайлова. Любимец женщин, исполнитель хита "Все для тебя" Стас Михайлов имеет очень интересный пунктик в своем райдере.

Глубоко беременная звезда "Универа" Анна Хилькевич едва не лишилась ребенка

Глубоко беременная звезда "Универа" Анна Хилькевич едва не лишилась ребенка
Анна Хилькевич рассказала о несчастном случае в соцсетях. Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич находится на девятом месяце беременности.

Выбор читателей

25/08ВскПравдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа 24/08Сбт41-летний Тимати решил остепениться и завести семью: Я вдоволь погулял 25/08ВскТест: насколько хорошо вы помните культовую советскую комедию "Усатый нянь" 25/08Вск"Это враги, а не коллеги": Газманов высказался о предавших Россию артистах 25/08ВскКак отличить натуральный камень от подделки? 25/08ВскПогибла совсем молодой: стало известно о жуткой трагедии в семье Кейт Миддлтон