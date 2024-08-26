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Понедельник 26 августа

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Поклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого

Поклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого
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Названы детали райдера Стаса Михайлова.

Любимец женщин, исполнитель хита "Все для тебя" Стас Михайлов имеет очень интересный пунктик в своем райдере. Журналисты узнали, что певец отказался выступать на корпоративах без своей жены. Поклонницы рыдают от умиления и восхищения. Но теперь кинуться на сцену к кумиру женских сердец станет еще сложнее.

Цена за такое выступление составит 8,5 млн рублей. Кроме внушительной суммы стали также известные другие детали райдера Михайлова. Так, им с супругой требуется президентский номер или люкс, площадью не менее 80 квадратных метров. Супружеская чета предпочитает полезное питание: свежие фрукты и ягоды, пару бутылок кисломолочного напитка, на перекус сухофрукты и воду в стеклянной таре.

Но в гримерке Стас Михайлов одним кефиром уже не обойдется, здесь должны быть дорогой коньяк и шампанское, конфеты известных марок, красная икра, мясная, сырная и рыбная нарезки. Все это на стеклянной посуде. Для перемещения знаменитости нужен автомобиль представительского класса. В идеале – "Мерседес-Лонг" или "Майбах" не старше трех лет.

Напомним, Стас Михайлов женат в третий раз. Со своей супругой Инной он познакомился в 2006 году. Между ними сразу возникла взаимная симпатия, которая постепенно переросла в нечто большее. Инна быстро переехала в однокомнатную квартиру своего избранника, хотя до этого момента привыкла к роскоши.

В 2011 году Стас устроил для возлюбленной роскошную свадьбу в старинном замке Франции, куда пригласил лишь самых близких людей.

Телеграм канал

26 августа 2024, 10:30
Стас Михайлов. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал SHOT• Требует проверки

Фоторепортаж

Михайлов раскрыл тайну загадочной русской души

Фото: пресс-служба &quot;Ленинград-центра&quot;
Фото: пресс-служба &quot;Ленинград-центра&quot;
Фото: пресс-служба &quot;Ленинград-центра&quot;
Фото: пресс-служба &quot;Ленинград-центра&quot;

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