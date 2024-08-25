Погибла совсем молодой: стало известно о жуткой трагедии в семье Кейт Миддлтон

Светские привлекли внимание к трагической истории, связанной с семьей Кейт Миддлтон. В центре внимания оказалась Маргарет Миддлтон, двоюродная бабушка принцессы Уэльской.



Родственница Миддлтон погибла в море в возрасте всего 19 лет. Новые подробности этой трагедии стали известны благодаря журналистам.

В 1900 году Маргарет оказалась в заголовках газет: несчастный случай у побережья Файли, приморского города в Северном Йоркшире, стал предметом обсуждения. Во время прогулки по скалам ее неожиданно снесло в море мощной волной.

Друзья, находившиеся рядом, бросились на помощь, но, к сожалению, их усилия оказались тщетными. На берегу не оказалось никаких спасательных средств, что сделало ситуацию еще более трагичной. Маргарет не смогла выбраться из воды и утонула.

Несмотря на поиски, тело девушки так и не было найдено. Однако через несколько дней на берег выбросило ее фотоаппарат, что стало символом ее увлечения фотографией. Маргарет была страстной любительницей съемки и подошла слишком близко к краю скал, чтобы запечатлеть удачный кадр. Этот момент стал последним в ее жизни.

Историки и исследователи родословной семьи Миддлтон отмечают, что хобби Маргарет явно передалось Кейт. "Очевидно, это у них в крови", — говорит историк Майкл Рид. Он подчеркнул, что горько осознавать, что любовь к фотографии стоила Маргарет жизни. Ее семья, несомненно, пережила огромную утрату. "Она была так молода, и ее ждало такое многообещающее будущее", — добавил Рид.