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Суббота 24 августа

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Дэвид Бекхэм показал свой огромный кабачок – фото внутри

Дэвид Бекхэм показал свой огромный кабачок – фото внутри
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Дэвид Бекхэм поделился своим хобби в соцсети.

Бывший футболист сборной Англии, секс-символ многих девушек, Дэвид Бекхэм в последнее время стал настоящим фермером. Он обожает проводить время в своем особняке в Котсуолдсе и часто хвалится своим хобби в Сети.

Недавно знаменитый полузащитник показал огромный кабачок и другие овощи, которые вырастил собственными руками. Скоро семья соберет урожай и начнет заниматься заготовками на зиму.

Фото: @davidbeckham

Но не только огородом увлекается спортсмен. Во время пандемии он установил ульи с пчелами и даже превратил это увлечение в бизнес, наладив выпуск меда. Помимо пчел у спортсмена есть еще и куры: на территории особняка нашел свое место курятник, который звезде подарила на прошлое Рождество супруга Виктория Бекхэм.

Кроме того, бывший участник английской сборной нередко делится результатами и другого своего хобби – кулинарии. В Международный день блинов, например, спортсмен показал, как он умело жарит блины, жонглируя ими на сковороде.

Несмотря на то, что у супругов Бекхэм большое количество недвижимости по всему миру, они проводят большую часть времени именно в этом особняке. Соседями звезд являются члены королевской семьи, актеры и другие селебрити.

Однако отдыхать Бекхэмы предпочитают на собственной вилле в Малибу. Там у Дэвида и Виктории дом с огромными панорамными окнами. Также у дома расположен огромный бассейн с разноцветной иллюминацией, где семья любит охладиться после жаркого дня.

Телеграм канал

24 августа 2024, 06:20
Дэвид Бекхэм. YouTube / @AllsportUa
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Бекхэмы опровергли слухи о разводе

Сальма Хайек
Леди Гага
Рози Хантингтон-Уайтли
Карли Клосс
Шерил Коул
Джордан Данн и Алекса Чанг
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