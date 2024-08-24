Дочь Тома Круза решила отказаться от роскошной жизни и ушла из дома

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс сделала смелый шаг. 18-летняя Сури Круз покинула роскошный дом родителей и переехав в общежитие.



Это решение стало важным этапом в ее жизни, так как Сури поступила в Университет Карнеги-Меллона, где занятия начнутся 26 августа. По информации издания Daily Mail, девушка стремится получить полноценный опыт студенческой жизни и выбраться из привычной обстановки.

Сури решила жить в общежитии, что может показаться удивительным для дочери таких известных родителей. Однако источники сообщают, что она хочет испытать все аспекты студенческой жизни, включая общение с другими студентами и совместное проживание. У нее будет соседка по комнате, и Сури с нетерпением ждет начала этой новой главы.

Общежитие, в которое переехала Сури, представляет собой четырехуровневое здание без особых изысков. Оно рассчитано на 250 человек и предлагает студентам все необходимое: односпальные кровати с местом для хранения, комоды и письменные столы. На первом этаже находится гостиная, где студенты могут собираться и общаться.

Кампус также предлагает множество удобств, включая рестораны, где можно перекусить или выпить кофе. Для студентов предусмотрен современный оздоровительный центр, что позволяет поддерживать активный образ жизни.

Недавно Кэти Холмс делилась своими мыслями о планах Сури. Актриса отметила, что ее дочь увлекается танцами и актерским мастерством, что открывает перед ней перспективы в шоу-бизнесе. Однако стоит отметить, что отношения Сури с отцом остаются напряженными; она не общается с Томом Крузом.