Сжегшего деньги Моргенштерна* разыскивают приставы

Лещенко смертельно болен Тесты Шаляпин раскрыл секрет Волочковой Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему ЛазаревуОторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву Россияне скорбят: стало известно о смерти КончаловскогоРоссияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смертиСо святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти Всплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартиройВсплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой

Лента новостей

Пятница 23 августа

19:58"Не должна быть коровой": Зверев отругал Волочкову за внешний вид 19:15Сжегшего деньги Моргенштерна* разыскивают приставы 17:22Униженная мужем Седокова страдает перед разводом 16:29Водонаева публично высмеяла Волочкову: а ведь недавно защищала 15:31Москвичи успешно протестировали систему ДЭГ перед выборами в Мосгордуму 14:19Могилу Пухляша Дмитрия Красилова разгромили вандалы 13:51Неузнаваемая Борисова после пластической операции обратилась к россиянам 13:01Тестовое голосование в Москве проходит в штатном режиме 12:32150 коллективов из разных стран соберет в столице "Московская a cappella" 12:22Выздоровевший Боярский заломил тройную цену за выступления 12:02Роскошный подарок для Киркорова от уехавшей из России Пугачевой произвел фурор 11:53Феноменально изменившийся Киркоров раскрыл секрет своей новой идеальной фигуры 11:00Долина откровенно поделилась опытом столкновения с мошенниками: Всякое в жизни бывает 10:45Россияне в шоке: Shaman попал в Книгу рекордов 09:51Почти свободная Алсу намерена отсудить у мужа крупный куш – список внушительный 09:27Бывший любовник Бузовой задержан полицией из-за многомиллионной аферы 09:15Избивавший жен Марат Башаров нашел способ искупить свою вину 08:41В Москве началось тестирование системы электронного голосования 06:10Идеальные варианты для помолвочных колец. Как выбрать то самое? 03:26Диетолог раскрыла секрет похудения Ковальчук после родов 00:14Открылись новые подробности развода Алсу: дело не в Абрамове 23:06В столице открыто более 40 литературных мастерских "Московского долголетия" 22:11Театральный фестиваль пройдет 24 августа на Северном речном вокзале 21:13Как в фильмах ужасов: в Сеть слили фото изуродованной отеками Даны Борисовой 19:23Грамотей или двоечник? Тест на знание русского языка – ответь на 10 непростых вопросов 18:18Нашли замену: Агата Муцениеце лишилась работы на Первом 17:21"Бывают осложнения": переделанная Мамаева влезла в скандал вокруг хирурга Хайдарова 17:02Усадьба "Кусково" приглашает на грандиозный бал-маскарад 24 и 25 августа 16:43"День знаний" в Кремле объединит все поколения семьи 16:39Форум-фестиваль "Москва 2030" показал стратегии развития города – эксперт 16:09На рынке "Москва – на волне" проходят Дни Якутии 15:16Москва приглашает на первую Международную неделю кино 14:34Названа баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой 14:17Дизайн своей станции метро можно создать на форуме-фестивале "Москва 2030" 14:13Звезда "Кадетства" Владимир Стеклов борется с раком 12:59Тест: угадай знаменитых актеров по фото их детей 12:42Эксперт: Программа "Миллион призов" помогает развитию предпринимательства 12:25Какие мероприятия проходят в Москве в День Государственного флага 11:11Дава воссоединился с возлюбленной: он снова счастлив 10:43Названа дата ожидаемого возвращения Валерия Меладзе в Россию 10:30"Я лох года": поверившая мошенникам Кудрявцева лишилась денег 09:5892-летнему отцу Филиппа Киркорова грозит тюрьма 09:28Вступившая в новые отношения Бородина откровенно заговорила об измене 09:02"У нас девочка": в семье Костюшкиных долгожданное пополнение 08:26Галкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину 06:29Как бывший муж повлиял на разрыв взаимоотношений Штурм с 20-летним сыном 03:32Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком 00:24Дом Пугачевой в деревне Грязь превратится в Диснейленд 22:14"Ты что, озверел?!": Семенович поставила на колени провинившегося мужика 21:00Тест: проверь свои знания о лучших ролях Иннокентия Смоктуновского
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Сжегшего деньги Моргенштерна* разыскивают приставы

Сжегшего деньги Моргенштерна* разыскивают приставы
240

У уехавшего рэпера Моргенштерна* долги в России.

Достигнув успеха, Моргенштерн* стал сорить деньгами. Он не раз демонстрировал публике легкомысленное отношение к банкнотам. Например, однажды рэпер поинтересовался у поклонников, как что ему сделать с 100 тысяч рублей – потратить на доступных девушек или сжечь. И, несмотря на то, что подписчики настаивали на первом варианте, блогер выбрал второй. Он сжег купюры, сняв это на камеру.

Эти деньги сейчас были бы Моргенштерну* очень кстати. Стало известно, что рэпер задолжал налоговой 100 тысяч рублей. В связи с этим его разыскивают судебные приставы, рассказал автор телеграм-канала "Светский сплетник": "А всего пять лет назад этот кумир поколения сжигал рыжье в ведре, словно мусор".

Нельзя не отметить, что в последнее время Моргенштерн* записался в меценаты. Он жертвует деньги нуждающимся. Например, недавно рэпер перечислил миллион рублей 15-летнему подростку, которому диагностировали рак крови. Более того, блогер создал собственный благотворительный фонд.

Напомним, два года назад Моргенштерн покинул Россию после политических высказываний. Некоторое время он жил в Дубае, затем – в Таиланде и Израиле. Согласно последним данным, рэпер обосновался в Великобритании.

* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Телеграм канал

23 августа 2024, 19:15
Моршенштерн (иноагент). Фото: соцсети
Telegram / @iamhronik✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Топ-5 звезд с самыми странными татуировками

Татуировка Алсу. Фото: соцсети
Тимати. Фото: Anna Salynskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Настасья Самбурская. Фото: соцсети
Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com

По теме

По стопам "Би-2": Моргенштерну* в Таиланде грозит депортация

Собчак высказалась о своей причастности к запрету на въезд в ОАЭ Моргенштерна*

"Не должна быть коровой": Зверев отругал Волочкову за внешний вид

"Не должна быть коровой": Зверев отругал Волочкову за внешний вид
Шоумен Сергей Зверев рассказал о совете, который дал балерине Анастасии Волочковой. Анастасия Волочкова не раз рассказывала о своем скудном питании.

Униженная мужем Седокова страдает перед разводом

Униженная мужем Седокова страдает перед разводом
Похоже, на сей раз певица Анна Седокова окончательно рассталась с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. История любви Яниса Тиммы и Анны Седоковой начиналась красиво, как и положено.

Водонаева публично высмеяла Волочкову: а ведь недавно защищала

Водонаева публично высмеяла Волочкову: а ведь недавно защищала
Телезвезда Алена Водонаева спародировала балерину Анастасию Волочкову. На днях Анастасия Волочкова провела время на светском мероприятии в Екатеринбурге.

Могилу Пухляша Дмитрия Красилова разгромили вандалы

Могилу Пухляша Дмитрия Красилова разгромили вандалы
Недавно исполнилось полгода с момента смерти Дмитрия Красилова. Минуло полгода с тех пор, как не стало артиста Дмитрия Красилова.

Неузнаваемая Борисова после пластической операции обратилась к россиянам

Неузнаваемая Борисова после пластической операции обратилась к россиянам
Дана Борисова решилась на серьезный шаг. Известная телеведущая изменила внешность, следуя примеру Виктории Бони. На этот раз она решила пойти по стопам популярных блогеров и моделей, сделав "лисьи глазки" — тренд, который завоевал популярность благодаря супермодели Белле Хадид.

Выбор читателей

22/08ЧтвГалкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину 22/08ЧтвНазвана баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой 22/08Чтв92-летнему отцу Филиппа Киркорова грозит тюрьма 22/08Чтв"Я лох года": поверившая мошенникам Кудрявцева лишилась денег 22/08ЧтвНашли замену: Агата Муцениеце лишилась работы на Первом 22/08Чтв"У нас девочка": в семье Костюшкиных долгожданное пополнение