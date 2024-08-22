Дава воссоединился с возлюбленной: он снова счастлив

Давид Манукян решился на серьезный шаг.

Российский блогер и рэп-исполнитель Дава, а по совместительству бывший парень Ольги Бузовой, похоже, решил остепениться. Накануне он воссоединился со своей возлюбленной и снова счастлив. Но это не Бузова.

Долгое время Давид Манукян скрывал свои отношения с Мари Краймбрери, хотя длятся они уже на протяжении трех лет. Впервые поклонники заподозрили роман между знаменитостями осенью 2021 года. Тогда Дава публично позвал Краймбрери на свидание.

Накануне исполнительница хита "Океан" отмечала свой день рождения, но главный подарок получила от своего бойфренда. Внимательные поклонники еще несколько недель назад заметили на безымянном пальце Мари кольцо с крупным бриллиантом, напоминающее помолвочное. Теперь информация окончательно нашла подтверждение. Журналисты выяснили, что на предложение блогера певица ответила "да". Таким образом, Манукян и Краймбрери решили пожениться.

Ранее в социальных сетях звезд нередко появлялись их совместные фото и видео, на которых не было видно лиц, но для фанатов и так все стало очевидно. А буквально пару недель назад Дава опубликовал видео, где не стал прятать лицо своей возлюбленной. Из-за этого поклонники сделали вывод, что их роман перестал быть тайной, поскольку получил дальнейшее развитие.

У бывшей девушки Давида тоже, похоже, налаживается личная жизнь. Ольга Бузова недавно поделилась с журналистами, что находится в отношениях. Она призналась, что влюблена и даже намекнула на беременность, погладив свой живот. Певица выразила надежду, что ждет двойню.