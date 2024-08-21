Тест: как хорошо вы знаете роли Андрея Мягкова

Вспомните, в каких фильмах Андрей Мягков сыграл эту роль.

Советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков впервые появился на экранах в 1965 году. И почти сразу же покорил публику. Однако всенародная любовь к нему пришла после фильмов Эльдара Рязанова.

Всего фильмография Мягкова насчитывает 50 ролей в кино. А вспомните ли вы, в каком именно фильме артист появился в этой роли и что вы знаете о его творчестве? Проверьте себя в нашем тесте!

ВОПРОСЫ

1. В каком советском шедевре Андрей Мягков появился в роли Анатолия Новосельцева?

А. Служебный роман

Б. Ирония судьбы, или С легким паром!

В. Гараж

2. В каком фильме Андрей Мягков дебютировал в качестве актера кино?

А. Жестокий романс

Б. Похождения зубного врача

В. Любовь и голуби

3. Кого Андрей Мягков сыграл в картине "Любовь и голуби"?

А. Петр Ильич

Б. Иван Васильевич

В. Василий Кузякин

4. Назовите имя героя, которого сыграл Андрей Мягков в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"?

А. Паша Лукошкин

Б. Андрей Лагашин

В. Женя Лукашин

5. В каком фильме Андрей Мягков исполнил роль врача?

А. Служебный роман

Б. Похождения зубного врача

В. Гараж

6. В каком фильме Андрей Мягков появился в образе следователя?

А. Место встречи изменить нельзя

Б. Гонки по вертикали

В. Гений

7. Сколько раз Андрей Мягков появился в кино в качестве медицинского работника?

А. 1

Б. 5

В. 3

ОТВЕТЫ

1. А. Служебный роман

2. Б. Похождения зубного врача

3. В. Василий Кузякин

4. В. Женя Лукашин

5. Б. Похождения зубного врача

6. Б. Гонки по вертикали

7. Б. 5