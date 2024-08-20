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Изуродованная мама Виктории Бони решилась на отчаянный шаг

Изуродованная мама Виктории Бони решилась на отчаянный шаг
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Мама телеведущей Виктории Бони пострадала от рук пластического хирурга.

Виктория Боня недавно предстала перед своими поклонниками с обновленной внешностью. В прошлом году она ездила в США, чтобы сделать блефаропластику, после которой глаза теледивы превратились в модные "лисьи". Многие фанаты не узнали звезду, какое-то время Вика даже подвергалась постоянному хейту. Но, когда отек спал, все зажило, пользователи Сети признали, что новое лицо получилось достаточно милым.

68-летняя мама Виктории Бони Галина Ивановна поддалась на уговоры дочери и тоже решила последовать ее примеру. Однако в ее случае что-то пошло не так. Родительница телезвезды сделала липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику. В итоге ее внешность не стала лучше, если не сказать обратного. Она получила жуткие шрамы, у женщины начался некроз тканей, стало трудно двигать шеей.

Эксперты, увидев последствия казалось бы рядовой пластической операции, дали заключение о необходимости пересадки кожи и, возможно, не одной. Сам врач, выполнявший вмешательства, по фамилии Иванчук сослался на возраст пациентки и гормональный сбой в ее организме. Он предложил исправить все бесплатно. Но изуродованная хирургом мама Вики Бони решилась на отчаянный шаг. Она больше не намерена доверять свое лицо этому медику и подала на него в суд. Сумму нанесенного ущерба оценили в 195 миллионов рублей. кроме того, неизвестно была ли у врача лицензия.

Максим Иванчук работает в ОАЭ, где и проводил пластику. Стало известно, что операции хирурга стоили от 20 до 250 тысяч евро. Если обнаружится, что специалист в действительности не имеет лицензии, то ему грозит уголовное дело, а также лишение права заниматься медицинской деятельностью пожизненно.

Телеграм канал

20 августа 2024, 12:03
Виктория Боня. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Наталья Фриске. Фото: YouTube / @muztv
Виктория Боня. Фото: YouTube
Алсу. Фото: YouTube

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