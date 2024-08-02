С головы до пят: теннисистка Кузнецова шокировала забитым татуировками телом

Светлана Кузнецова дважды побеждала на турнирах серии Большого Шлема. Она – бывшая вторая ракета мира в одиночном разряде и третья ракетка в парном разряде. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней на премьере спортивной драмы Евгения Стычкина "Игры" (с 3 августа на "Кинопоиске").

Светлане Кузнецовой 39 лет. Ее тело с головы до пят покрыто татуировками, которые можно долго рассматривать и читать, как книгу. Например. на одной руке красуется надпись: "Только Бог Нам Судья". На бицепсе другой руки выбиты слова: Pain doesn't kill me, I kill the pain ("Боль не убивает меня, я убиваю боль"). Еще есть звезда на предплечье и Купидон на груди. Большую часть спины спортсменки занимают крылья. Обращают на себя внимания панда на шарике в виде сердца и многочисленные звезды.

"На моем теле много татуировок, они разные, но я не очень люблю их обсуждать, поскольку татуировка – это очень личное, – уверяет прославленная теннисистка. – У всех есть какие-то мысли, и некоторые люди превращают их в татуировки. У каждой моей татуировки есть история, они обозначают какую-то страницу из жизни".

"Я воспринимаю их как часть себя. Но не стоит думать, что я каждый раз читаю, что написано у меня на запястье. Но, знаете, некоторые хочу вывести. Они меня уже не устраивают", – заверила Кузнецова.

Вообще, татуировки у спортсменов – это, скорее, данность. Так, например, вратарь "Ман Сити" Эдерсон – он один из самых татуированных футболистов. У него забито 75% тела: около 40 рисунков на тему семьи и религии. А титул "самый татуированный боксер" принадлежит Майку Тайсону.