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Понедельник 19 августа

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Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу

Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу
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Алла Пугачева с семьей третий год живет то в Израиле, то на Кипре, то в Латвии. В России же время от времени возникают разговоры о конфискации имущества иностранного агента и его супруги. Поскольку, как заявила Примадонна, "нормальные люди в Россию не вернутся", она приняла ряд важных решений.

В последние перед эмиграцией годы Пугачева жила в загородном доме деревни Грязь, что в Одинцовском районе Московской области. Площадь особняка составляла 2300 "квадратов". На шести этажах размещались подземный гараж, большой бассейн, даже театр со сценой.

Понятно, что все это требовало постоянного внимания. Поэтому, как известно, дом обслуживал большой персонал – у звездной четы были две няни, повара, несколько садовников, специалисты по инженерным коммуникациям и уборке бассейна, уборщица, охранники... Штат обслуги оказался столь велик, что для помощников по хозяйству был построен специальный дом на занимавшей целый гектар территории поместья.

Работали там и местные деревенские жители. "После отъезда Пугачевой штат еще около года сохранялся, – рассказали соседи певицы по Грязи. – Видимо, Алла Борисовна не хотела сразу сжигать мосты и думала о возвращении на Родину. Но потом почти все были уволены. Сейчас осталось, кажется, лишь несколько охранников, которые обходят территорию и следят за ситуацией в окруженном высоким забором дворе через множество камер. Видимо, хозяева больше не приедут и прислуга в России им уже не потребуется..."

Телеграм канал

19 августа 2024, 21:07
Фото: Дни.ру
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