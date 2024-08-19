Неблагодарный! 18-летний певец Ваня Дмитриенко угодил в скандал

Экс-продюсер музыканта и певца Вани Дмитриенко раскрыл подробности конфликта с артистом.

В недавней беседе с журналистами бывший продюсер Вани Дмитриенко Артем Земцов опровергнул заявления артиста о том, что он не имеет никакого отношения к его успеху. По словам мужчины, после победы певца в шоу "Хочу в Open Kids" у того резко возросло количество подписчиков в социальных сетях.

Вскоре музыкант, нарушая условия контракта, самостоятельно нанял себе пиар-менеджера, стал участвовать в несогласованных совместных проектах и даже получил гонорар за съемки в фильме. Все заработанные средства, как утверждает Земцов, перечислялись матери Вани и самому артисту.

По словам бывшего продюсера, почувствовав вкус денег и отсутствие ответственности за нарушение договора, Ваня Дмитриенко, не соблюдая порядок расторжения контракта и не компенсируя затраты Земцова, ушел к другому лейблу. Он считает, что такое поведение певца бросает тень на его репутацию и характеризует его как неблагодарного человека. Артем также отметил, что вложил в артиста значительные средства, исчисляемые шестизначной суммой.

Напомним, Ваня Дмитриенко прославился в том числе благодаря хиту "Венера-Юпитер". В прошлом году 18-летний музыкант попал в рейтинг Forbes, возглавив номинацию "30 до 30".