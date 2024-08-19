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Понедельник 19 августа

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Волочкова похвалилась новым мужиком – сразу упал в ноги

Волочкова похвалилась новым мужиком – сразу упал в ноги
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Анастасия Волочкова раскрыла личность нового избранника.

Балерина "всея Руси" Анастасия Волочкова недавно заявила народу, что снова влюблена и счастлива. Поклонники сразу же стали строить предположения, кто мог стать избранником их любимицы. Подозревали даже певца Прохора Шаляпина, который в это же время оказывал знаки внимания своей давней подруге в соцсетях.

Волочкова приняла решение не показывать фаворитов, находящихся рядом с ней, потому что устала от постоянного хейта в свой адрес. Но накануне все-таки не удержалась и похвалилась новым мужиком. В блоге балерина опубликовала снимок, где она сидит в автомобиле, склонив голову на плечо крупного мужчины.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети / @volochkova_art

"Какое счастье, когда есть надежное плечо рядом", — такую подпись под фото оставила Волочкова.
Правда, избранника Настя показала лишь частично, дав небольшую подсказку своим фанатам. Впрочем, этого вполне хватило, чтобы "разведка" из поклонников смогла выяснить, кто сейчас занимает место в сердце Анастасии.

Подписчики вспомнили, где видели это" надежное плечо" немного ранее. Они без труда узнали в нем продавца люст Андрея, к которому недавно приезжала балерина. Тогда она подарила ему мини-пуанты и поделилась наболевшим. Андрей с восхищением смотрел на артистку и, слушая, практически упал в ноги артистке, припав на одно колено.

Настя рассказывала ранее, что в ее домашнем "Большом театре" упала люстра, она нашла такую же во владениях Андрея, чему была, несомненно, рада. В благодарность или от переизбытка эмоций, считают в Сети, Настя и сделала столь нежное фото с бизнесменом.

Телеграм канал

19 августа 2024, 10:01
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Мария Аронова. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

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