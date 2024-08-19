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Понедельник 19 августа

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Никита Малинин рассказал об отношениях со знаменитым отцом после развода

Никита Малинин рассказал об отношениях со знаменитым отцом после развода
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Никита Малинин стал участником Первого фестиваля актуального кино "Талант", который в эти дни благодаря телеведущему Андрею Малахову и продюсеру Сергею Новожилову проходит в Апатитах и Кировске Мурманской области. С исполнителем хита "Котенок" поговорил корреспондент "Дни.ру".

"Я помню, как после развода родителей мне не хватало бати, – вспоминает Никита Малинин. – Хотя он нас не бросал – всегда присылал алименты, мы общались, он присылал подарки, раз в год виделись. Но не потому, что он не хотел чаще, а просто был очень занятым, востребованным артистом".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Сегодня и сам Никита – востребованный музыкант. Он пишет музыку в разных жанрах, много выступает. Что же касается личной жизни, то 42-летний Никита Малинин уже четверть века женат, теперь планирует детей. Даже бросил курить, чтобы зачать здорового малыша. "Юношеский максимализм, когда хотелось жить только для себя, прошел, теперь хочется отдавать, делиться и воспитать достойного человека", – пояснил популярный исполнитель.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Прекрасно он ладит со своими единокровными братом и сестрой – рожденными в 2000-м году врачом Эммой Малининой двойняшками Фрол и Устиньей. "Правда, мы видимся редко и в основном по праздникам, – рассказал Никита. – Фрол и Устинья уже взрослые люди, они нашли себя по жизни. Устинья, например, хотя еще учится, но делает большие успехи в оперном пении. У каждого из них есть вторая половина, а что еще нужно для счастья?!"

Телеграм канал

19 августа 2024, 08:57
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дочки Навки и Малинина блеснули на балу

Дочь актера Вячеслава Невинного дебютантка Иветта Невинная.
Дочь Татьяны Навки Александра Жулина.
Дочь министра энергетики РФ Александра Новака дебютантка Алина Новак.
Дочь Андрея Макаревича дебютантка Анна Рождественская.
Дочь Актера Александра Михайлова дебютантка Мирослава Михайлова.
Правнучка балерины Матильды Кшесинской дебютантка бала Элеонора Севенард.
Внучка поэта Иосифа Бродского дебютантка Пелагея Басманова.
Дочь президента Conde Nast International Brand Development Карины Добротворской и журналиста Алексея Тарханова дебютантка Софья Тарханова.
Внучка актера Евгения Евстигнеева дебютантка Софья Евстигнеева.
Дебютантки бала Tatler.
Внучка президента Федерации хоккея России, депутата Госдумы РФ Владислава Третьяка дебютантка Анна Емшанова.
Ведущая Юлия Барановская с детьми.
Певец Александр Малинин с женой и дочерью.
Светский обозреватель Божена Рынска и ее супруг бизнесмен Игорь Малашенко.
Дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета и Мик Песковы.
Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков.
Дебютантки выходят на паркет в сопровождении кавалеров.
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, ее дети Мелания и Леонтий.

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