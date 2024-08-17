Не только Долина: кто из звезд шоу-бизнеса пострадал от происков мошенников

Недавно стало известно, что Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые вынудили певицу продать свою квартиру и отдать им деньги. Эта история не единственная в российском шоу-бизнесе – звезды нередко сталкиваются с недобросовестными людьми.



Мошенничество, как явление, существует с давних времен, и в последние годы его методы становятся все более изощренными. Любители легкой наживы находят способы обмануть даже самых известных личностей. Не только наивные люди из провинции становятся жертвами аферистов — многие звезды кино и шоу-бизнеса также попадают в их ловушки. Вспомним несколько громких случаев.

Известный певец Юрий Лоза стал жертвой мошенников, когда решил арендовать квартиру в Крыму. Он увидел объявление в интернете, позвонил по указанному номеру и перевел 11 000 рублей в качестве предоплаты. К сожалению, "владелец" квартиры исчез после получения денег, и Лоза подал заявление в полицию. Уголовное дело было заведено, но злоумышленник до сих пор не найден.

Стас Михайлов также столкнулся с мошенничеством. Однажды ему продали фальшивые билеты на концерт. Несмотря на скандал, артист решил не винить зрителей и впустил их на мероприятие. Однако это не единственное разочарование для Михайлова: его бывший барабанщик Сергей Попов занял от его имени 20 тысяч долларов и не вернул деньги. Стас был вынужден исключить таких людей из своей жизни.

Сергей Зверев тоже не избежал обмана. Аферисты предложили ему разработать сайт для организации концертов как в России, так и за границей. Они представились работниками с известными артистами, включая Ксению Собчак, и Зверев согласился на сотрудничество. Однако после получения гонорара мошенники исчезли, оставив Сергея с пустыми руками. Позже выяснилось, что они перепродавали старые концерты и обманывали множество звезд.