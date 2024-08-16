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Пятница 16 августа

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Вот где собака зарыта: королевский биограф рассказал правду о семье монархов

Вот где собака зарыта: королевский биограф рассказал правду о семье монархов
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Причина ссоры Гарри и Уильяма кроется в этом.

Как бы ни были сильны семейные узы, в каждом клане бывают разногласия. Исключением не стала и семья монархов. Всем известно, что принц Гарри несколько лет назад отказался от королевских полномочий и уехал вместе со своей женой в США.

На чужой роток не накинешь платок. Люди постоянно обсуждают взаимоотношения братьев, а также уверены, что раздор между ними внесла именно супруга младшего наследника Меган.

Недавно эти слухи подогрелись еще одной новостью о том, что покойная королева Елизавета II оказывается завещала "младшенькому" чуть ли не вдове больше денег. Если Уильям на свое 40-летие получил от бабушки 5 млн долларов, то Гарри ожидает целых 9 млн. Но королевский биограф выяснил, где на самом деле собака зарыта. Он рассказал правду о семье монархов, вспомнив с чего начались ссоры в семьи наследников.

Когда Меган вошла в королевскую семью, она мечтала о золотых горах, хотела стать для британцев если не принцессой Ди, то хотя бы занять место Кейт Миддлтон. Тогда между братьями уже были достаточно напряженные отношения. Меган пришлось убедиться в этом почти сразу после знакомства с семьей избранника. Когда она в 2017 году попала на территорию Кенсингтонского дворца, то к своему ужасу увидела, что ее Гарри живет в самом маленьком доме. В то время как Уильям с женой заняли огромный коттедж.

Меган, как сообщает биограф, была "ошарашена" разницей и неравенством между сыновьями одной матери, наследниками королевского престола. Она даже не успела позавидовать, настолько сильно было удивление женщины. В ее голове сразу же начали сыпаться воздушные замки, которые она себе построила.

Эксперт по жизнеописанию королевской семьи предполагает, что именно в тот день и началось противостояние Меган с будущими тогда, а ныне настоящими родственниками. С тех пор она стала направлять Гарри, подсказывать, как жить и вести себя. Результатом этого, кроме того, мог стать и переезд в США.

Телеграм канал

16 августа 2024, 04:43
Меган и Гарри. Фото: VK видео / Информация о кино
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Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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