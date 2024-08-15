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Четверг 15 августа

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Забиравшая у Долиной деньги для мошенников женщина заговорила в полиции: Подставили

Забиравшая у Долиной деньги для мошенников женщина заговорила в полиции: Подставили
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В последние дни в СМИ активно обсуждается дело, связанное с известной артисткой Ларисой Долиной. Как стало известно, правоохранительные органы задержали курьера, которая оказалась замешанной в мошеннической схеме.

По сообщениям МВД, Анжела Цырульникова забрала у певицы деньги и передала их злоумышленникам. В своем телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео с задержанной, где она делится своими показаниями.

По словам Цырульниковой, она не знала о том, что стала частью преступной схемы. Женщина рассказала, что ей позвонила некая дама, представившаяся сотрудником правоохранительных органов, и предложила встретиться с Долиной. В результате этого курьер согласилась на эту встречу и забрала пакет с деньгами, который, как она полагала, был частью обычной деловой сделки.

Цырульникова отметила, что считала свои действия "услугой", и не подозревала, что стала пешкой в мошеннической игре. Она подчеркнула, что была введена в заблуждение и не имела намерения участвовать в незаконных действиях — ее якобы подставили. Однако, несмотря на ее объяснения, ущерб от ее действий составил более 200 миллионов рублей, что вызывает серьезные вопросы о том, насколько она была осведомлена о происходящем.

Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов

По информации МВД, задержание произошло всего через сутки после того, как Долина обратилась в полицию. Это свидетельствует о том, что правоохранительные органы оперативно отреагировали на ситуацию и начали расследование уголовного дела. Важно отметить, что такие случаи мошенничества становятся все более распространенными, и артисты, как и обычные граждане, могут стать жертвами злоумышленников.

Расследование продолжается, и правоохранительные органы пытаются выяснить все обстоятельства дела. Будет интересно узнать, как дальше будут развиваться события и какую роль сыграет Цырульникова в этой запутанной истории. Возможно, она действительно была лишь жертвой обстоятельств или же знала больше, чем утверждает. В любом случае, ситуация подчеркивает важность бдительности и осторожности в общении с незнакомыми людьми и в финансовых вопросах.

Телеграм канал

15 августа 2024, 15:42
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов
Представитель МВД Ирина Волк✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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