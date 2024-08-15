63-летняя Катя Семенова откровенно рассказала о наступлении у нее "бабкиных дней"

Катя Семенова – человек прямой. И откровенно рассказывает про все, что происходит в ее личной жизни. В том числе и про приход "бабкиных дней".

Катя Семенова всю жизнь живет в однокомнатной квартире с 29-метровой комнатой. Сегодня там с ней обитают бывший муж Михаил Церишенко, сын Иван и собака. "Вот так мы и живем – как на Курском вокзале", – улыбается артистка.

А иногда с ночевкой приезжает и любимый внук Федор. Дни, когда он наведывается, певица в шутку называет "бабкиными днями".

"Мой сын уже седьмой год в разводе, поэтому внук живет с мамой в Бутово, но иногда наведывается", – пояснила Катя.

Матвею, внуку известной артистки, уже 15 лет. По словам Семеновой, он хотя и занимается в театральной студии, но актером становиться не планирует.

Впрочем, сама Семенова тоже не думала, что будет певицей – она мечтала строить БАМ, собирать машины "Москвич" или телевизионные трубки на заводе "Хроматрон". "Когда меня в школе выбрали и я прошла три кастинга на "Мосфильме", чтобы сниматься в фильме Ролана Быкова "Автомобиль, скрипка и собака Клякса", то я настолько не хотела это делать, что разбежалась и дома сломала себе о стену палец, – вспоминает Катя. – Я не планировала становиться артисткой. Но стала ею в итоге, наверное, от безделия, потому что меня ни на один завод не взяли".