63-летняя Катя Семенова откровенно рассказала о наступлении у нее "бабкиных дней"

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Четверг 15 августа

09:08Россияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского 08:4863-летняя Катя Семенова откровенно рассказала о наступлении у нее "бабкиных дней" 06:05Названа настоящая причина ненависти Пугачевой к Шаману 03:22Бородина прочит своей дочери карьеру модели 00:17Химические пилинги летом – а можно ли? 22:19"Хочу кричать": чудом оставшаяся в живых Боня сообщила о пугающих планах 21:56Все как у Долиной: семья Пригожина потеряла квартиру из-за действий мошенников 20:49Кудрявцева откровенно рассказала о последствиях перенесенной операции: Жесть 20:46Асфальт на участке Тверской улицы заменят по технологии бесшовной укладки 20:29"Дом-2" в шоке от Агаповой: "Флирт – это нормально!" 20:18"Набедокурил": Ефим Шифрин остался без денег из-за постыдного поступка 20:05Адвокат заявил о желании Абрамова сохранить семью с Алсу на фоне бракоразводного скандала 19:16"Это очень опасная штука": Девятова рассказала о зависимости SHAMAN'a 19:02В принципиальном конфликте семьи покойного Шатунова и Разина поставлена жирная точка 18:19Волочкова прошлась по россиянам из-за слов о квартире Долиной: Сидят в своих трущобах 17:58Счета заблокированы: у Веры Сотниковой серьезные проблемы 17:05Москвичи отправили пострадавшим в Курской области более 4 млн рублей 16:45Диагноз скрывать не стал: состояние Преснякова резко ухудшилось – концерты отменены 16:11У оказавшегося в тяжелом финансовом положении Шаляпина опускаются руки 15:56"Карты раскрыты": прячущая любовника Бузова больше не стала молчать о случившемся 13:30Мигель лишился самого дорогого 12:48Что стало с шикарной квартирой покойного Бориса Моисеева в Юрмале 12:34 Фестиваль спорта пройдет 17 августа в парке "Ходынское поле" 12:19Тест для настоящих знатоков советских фильмов 11:30Пропавшую Елену Кондулайнен нашли на больничной койке 11:02Возможен летальный исход: врачи предупредили больную Пугачеву об опасности 10:30Долина выгнала на улицу мать-одиночку 10:07Цветущего и стильного Леонтьева неожиданно заметили в отеле города Кирова 09:35Недавно родившая Арзамасова решилась на третьего 08:44Народ с трудом узнал появившегося на публике Петра Чернышева 06:11Приводит ли курение вейпов к раку? Рассказывает онколог 03:29Свадьба Лепса и его молодухи состоится ближе к концу года 00:19Дженнифер Лопес передумала разводиться с Беном Аффлеком 22:05Брухунова одобряет: Асмус предъявила любимого мужчину – ему 65 21:21Водонаева публично обратилась к пластическому хирургу и раскрыла планы сделать операцию 20:14Пригожин вскрыл главную проблему в печально известной истории с квартирой Долиной 19:23Посылает сигналы матери? В действиях Орбакайте увидели скрытый смысл 19:00Сябитова честно оценила перспективы брака Харламова и Ковальчук 18:37Совершенное Борисовой расценили как преступление: Подключаются органы опеки 17:24Из Москвы в Курскую область отправился второй гуманитарный конвой "Единой России" 17:13"Теперь я богатая": на Наталью Штурм обрушилось наследство 17:08"Артистов за умных никогда не считали": Назаров приложил предателей России 17:01Почему Бузова так тщательно скрывает личность нового любовника 15:56Обобрали и оболгали: ставшая жертвой мошенников Долина сделала заявление 15:40Адвокат Жорин о дальнейшем положении квартиры Долиной: Деньги вряд ли получится вернуть 14:31Какие мероприятия форума-фестиваля "Москва 2030" можно посетить на этой неделе 14:28Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 24 августа 14:05Ларису Долину развели мошенники: она лишилась жилья 12:17Москвичи могут пожертвовать городские баллы на помощь жителям Курской области 12:07Тест: В каких советских фильмах снимались эти животные
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63-летняя Катя Семенова откровенно рассказала о наступлении у нее "бабкиных дней"

63-летняя Катя Семенова откровенно рассказала о наступлении у нее "бабкиных дней"
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Катя Семенова – человек прямой. И откровенно рассказывает про все, что происходит в ее личной жизни. В том числе и про приход "бабкиных дней".

Катя Семенова всю жизнь живет в однокомнатной квартире с 29-метровой комнатой. Сегодня там с ней обитают бывший муж Михаил Церишенко, сын Иван и собака. "Вот так мы и живем – как на Курском вокзале", – улыбается артистка.

А иногда с ночевкой приезжает и любимый внук Федор. Дни, когда он наведывается, певица в шутку называет "бабкиными днями".

"Мой сын уже седьмой год в разводе, поэтому внук живет с мамой в Бутово, но иногда наведывается", – пояснила Катя.

Матвею, внуку известной артистки, уже 15 лет. По словам Семеновой, он хотя и занимается в театральной студии, но актером становиться не планирует.

Впрочем, сама Семенова тоже не думала, что будет певицей – она мечтала строить БАМ, собирать машины "Москвич" или телевизионные трубки на заводе "Хроматрон". "Когда меня в школе выбрали и я прошла три кастинга на "Мосфильме", чтобы сниматься в фильме Ролана Быкова "Автомобиль, скрипка и собака Клякса", то я настолько не хотела это делать, что разбежалась и дома сломала себе о стену палец, – вспоминает Катя. – Я не планировала становиться артисткой. Но стала ею в итоге, наверное, от безделия, потому что меня ни на один завод не взяли".

Телеграм канал

15 августа 2024, 08:48
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Артемий-Добровлад и Луна: как российские звезды называют своих детей

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