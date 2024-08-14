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Среда 14 августа

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Кудрявцева откровенно рассказала о последствиях перенесенной операции: Жесть

Кудрявцева откровенно рассказала о последствиях перенесенной операции: Жесть
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Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками своим непростым опытом. Телеведущая рассказала о восстановлении после операции на ноге.

В феврале этого года знаменитость перенесла хирургическое вмешательство, связанное с разрывом крестообразной связки. Теперь, спустя пять месяцев, все еще сталкивается с последствиями. В своих социальных сетях Лера открыто рассказала о своих переживаниях и трудностях, которые ей приходится преодолевать.

Кудрявцева отметила, что реабилитация проходит медленно. Несмотря на то что она старается следовать рекомендациям врачей и заниматься физической терапией, колено по-прежнему не сгибается полностью. "Если бы я была спортсменкой и занималась каждый день, уже все восстановилось. Получается пять месяцев, шестой пошел, и я до сих пор не могу согнуть колено до конца. Жесть!", — поделилась она своими эмоциями.

Произошедшее стало для Леры настоящим испытанием. Она всегда была активной и энергичной личностью, и необходимость ограничивать свои движения значительно влияет на ее повседневную жизнь. Ранее в этом году, во время репетиции, она получила травму, когда пыталась прыгнуть на сцене. В тот момент раздался резкий хруст, и Лера почувствовала сильную боль. С тех пор ее жизнь изменилась, и она вынуждена была адаптироваться к новым условиям.

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети

Несмотря на трудности с восстановлением, Лера не забывает о радостных моментах в жизни. В августе она организовала большой праздник в Болгарии в честь шестилетия своей дочери. Ведущая заказала множество шаров и подарков, чтобы сделать этот день особенным для своей наследницы.

Поклонники активно поддерживают Леру в ее борьбе с последствиями травмы. Многие из них оставляют слова поддержки и советуют не торопиться с восстановлением.

Телеграм канал

14 августа 2024, 20:49
Лера Кудрявцева. Фото: Феликс Грозданов
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных

Скриншот: соцсети
Скриншот: соцсети
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Загитова. Фото: t.me/azagitova_official/1591

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