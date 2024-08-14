Кудрявцева откровенно рассказала о последствиях перенесенной операции: Жесть

Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками своим непростым опытом. Телеведущая рассказала о восстановлении после операции на ноге.



В феврале этого года знаменитость перенесла хирургическое вмешательство, связанное с разрывом крестообразной связки. Теперь, спустя пять месяцев, все еще сталкивается с последствиями. В своих социальных сетях Лера открыто рассказала о своих переживаниях и трудностях, которые ей приходится преодолевать.

Кудрявцева отметила, что реабилитация проходит медленно. Несмотря на то что она старается следовать рекомендациям врачей и заниматься физической терапией, колено по-прежнему не сгибается полностью. "Если бы я была спортсменкой и занималась каждый день, уже все восстановилось. Получается пять месяцев, шестой пошел, и я до сих пор не могу согнуть колено до конца. Жесть!", — поделилась она своими эмоциями.

Произошедшее стало для Леры настоящим испытанием. Она всегда была активной и энергичной личностью, и необходимость ограничивать свои движения значительно влияет на ее повседневную жизнь. Ранее в этом году, во время репетиции, она получила травму, когда пыталась прыгнуть на сцене. В тот момент раздался резкий хруст, и Лера почувствовала сильную боль. С тех пор ее жизнь изменилась, и она вынуждена была адаптироваться к новым условиям.

Несмотря на трудности с восстановлением, Лера не забывает о радостных моментах в жизни. В августе она организовала большой праздник в Болгарии в честь шестилетия своей дочери. Ведущая заказала множество шаров и подарков, чтобы сделать этот день особенным для своей наследницы.

Поклонники активно поддерживают Леру в ее борьбе с последствиями травмы. Многие из них оставляют слова поддержки и советуют не торопиться с восстановлением.