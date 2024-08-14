"Это очень опасная штука": Девятова рассказала о зависимости SHAMAN'a

Исполнительница народных песен Марина Девятова высказалась о заслуженном артисте России Ярославе Дронове, более известном как SHAMAN.

В недавнем интервью Марина Девятова призналась, что восхищается вокальными данными SHAMAN'a. По мнению артистки, 32-летний певец вполне заслуженно занял место под солнцем. Мол, он не купил славу, а вымолил ее.

Марина Девятова услышала о Ярославе Дронове задолго до того, как тот стал всенародным любимцем. Муж показал артистке выступления начинающего исполнителя, отметив его достойное исполнение песен Николая Носкова. "Мой супруг, оказывается, давно его слушал", – отметила певица.

В своих комментариях о SHAMAN'e Девятова подчеркнула, как важно удержать внимание публики. Мол, каждый артист не хочет закончить свою карьеру через несколько лет, а желает быть востребованным едва ли не до конца своих дней. Но есть и другая сторона медали, о которой не стоит забывать.

"Слава – это очень опасная штука", – отметила 40-летняя знаменитость.

Марина Девятова рассказала, что для артистов сцена является зависимостью, в том числе для SHAMAN'a. "Это наркотик", – отметила исполнительница, пожелав Ярославу Дронову успехов в работе, хороших песен и полных залов. Вместе с тем артистка отметила, что без дредов певец гораздо лучше смотрится.