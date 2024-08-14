У оказавшегося в тяжелом финансовом положении Шаляпина опускаются руки

Долина стала жертвой мошенников Тесты Меладзе может возобновить концерты в России Игры Сонник

Топ новостей недели

Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Теперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и БрухуновойТеперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой "Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт МиддлтонНайдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон

Лента новостей

Среда 14 августа

16:11У оказавшегося в тяжелом финансовом положении Шаляпина опускаются руки 15:56"Карты раскрыты": прячущая любовника Бузова больше не стала молчать о случившемся 13:30Мигель лишился самого дорогого 12:48Что стало с шикарной квартирой покойного Бориса Моисеева в Юрмале 12:34 Фестиваль спорта пройдет 17 августа в парке "Ходынское поле" 12:19Тест для настоящих знатоков советских фильмов 11:30Пропавшую Елену Кондулайнен нашли на больничной койке 11:02Возможен летальный исход: врачи предупредили больную Пугачеву об опасности 10:30Долина выгнала на улицу мать-одиночку 10:07Цветущего и стильного Леонтьева неожиданно заметили в отеле города Кирова 09:35Недавно родившая Арзамасова решилась на третьего 08:44Народ с трудом узнал появившегося на публике Петра Чернышева 06:11Приводит ли курение вейпов к раку? Рассказывает онколог 03:29Свадьба Лепса и его молодухи состоится ближе к концу года 00:19Дженнифер Лопес передумала разводиться с Беном Аффлеком 22:05Брухунова одобряет: Асмус предъявила любимого мужчину – ему 65 21:21Водонаева публично обратилась к пластическому хирургу и раскрыла планы сделать операцию 20:14Пригожин вскрыл главную проблему в печально известной истории с квартирой Долиной 19:23Посылает сигналы матери? В действиях Орбакайте увидели скрытый смысл 19:00Сябитова честно оценила перспективы брака Харламова и Ковальчук 18:37Совершенное Борисовой расценили как преступление: Подключаются органы опеки 17:24Из Москвы в Курскую область отправился второй гуманитарный конвой "Единой России" 17:13"Теперь я богатая": на Наталью Штурм обрушилось наследство 17:08"Артистов за умных никогда не считали": Назаров приложил предателей России 17:01Почему Бузова так тщательно скрывает личность нового любовника 15:56Обобрали и оболгали: ставшая жертвой мошенников Долина сделала заявление 15:40Адвокат Жорин о дальнейшем положении квартиры Долиной: Деньги вряд ли получится вернуть 14:31Какие мероприятия форума-фестиваля "Москва 2030" можно посетить на этой неделе 14:28Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 24 августа 14:05Ларису Долину развели мошенники: она лишилась жилья 12:17Москвичи могут пожертвовать городские баллы на помощь жителям Курской области 12:07Тест: В каких советских фильмах снимались эти животные 11:10Софию Каштанову засняли в компании атлетичного красавца в шикарном отеле 10:51Перепуганной Водонаевой жених угрожал пистолетом: пришлось отдать все 10:05Долина публично набросилась на поклонника в ответ на критику 09:50"Выпивала с 11 лет": Катя Семенова чудом избежала женской колонии 08:43Подольская сбежала от мужа и сына в другую страну 06:14Влияние неправильного прикуса на артикуляцию и дикцию 03:08Астролог раскрыла, почему Анастасия Заворотнюк согласилась на роль знаменитой няни 00:12Последний шанс: Меладзе может возобновить концерты в России 22:02У летевшей разводиться с мужем Седоковой случился форс-мажор 21:12"Какой ужас": ошарашенная публика открыла рот при виде запевшей вживую Семенович 21:10Пересадки на метро и МЦД: как будет работать ВСМ-1 в Москве 20:24Кардинально изменившаяся дочь Орбакайте вызвала беспокойство у россиян 20:09Спортивный комплекс с бассейном и манежем возведут в районе Коньково 19:17Нажившая серьезные проблемы Собчак готовится защищаться в суде 19:09На чем на самом деле держится роман Бородиной и звезды шоу "Последний герой" 19:021,5 километра новых труб: модернизация газовой инфраструктуры в Савеловском районе 18:1082-летний Лещенко жестко высказался о поразившей его омерзительной вакханалии 18:04Погружение в историю: аудиогиды по усадьбам Басманного района
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

У оказавшегося в тяжелом финансовом положении Шаляпина опускаются руки

У оказавшегося в тяжелом финансовом положении Шаляпина опускаются руки

Прохор Шаляпин оказался в сложной финансовой ситуации. Певец не в состоянии выплатить кредит и завершить строительство своего загородного дома.

Четыре года назад он приобрел участок в Подмосковье, сделка была спонтанной и выгодной, но с тех пор его мечта о новом жилье так и не осуществилась. На участке площадью 8 соток находился старый дом, который артист использует как склад.

Он оставил там мебель и даже советский телевизор, но сам процесс строительства нового жилья застрял. Шаляпин рассказал, что единственное, что было сделано за это время — это выравнивание участка и подготовка фундамента. Основная причина такого затянувшегося процесса — нехватка средств.

"Годовая ставка по кредиту сейчас составляет 25 процентов. Я не могу просто так печатать деньги", — с горечью отмечает певец, у которого, кажется, уже опускаются руки. Он понимает, что в условиях текущей экономической ситуации строительство становится настоящим вызовом. Первоначальная смета в два миллиона может обернуться десятью из-за резкого роста цен на строительные материалы. "Сейчас не самое лучшее время для строительства. Мы заходим в экономический штопор", — добавляет он.

Несмотря на слухи о богатстве, связанное с его бывшими супругами, Шаляпин подчеркивает, что его финансовые возможности сильно преувеличены. У него действительно есть квартира в центре Москвы, но она не продается из-за падения потребительского спроса. Более того, от наследства своей покойной знакомой он отказался, что также говорит о его финансовой осторожности.

Интересно, что Прохор активно защищает свою недвижимость от мошенников. Он уже сделал необходимые шаги для предотвращения возможных злоупотреблений, обратившись в МФЦ для запрета на любые действия с его собственностью без личного присутствия. "Мошенников вокруг очень много, поэтому лучше перестраховаться", — заключает артист.

Ранее сообщалось, что Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников. Аферисты продали ее квартиру, в результате чего было возбуждено уголовное дело, певица признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

Телеграм канал

14 августа 2024, 16:11
Прохор Шаляпин. Фото: Феликс Грозданов
MK.ru✓ Надежный источник

По теме

В Сети всплыло фото обнажившего свои упругие прелести Шаляпина

Шаляпин после трагической смерти жены высказался о претензии на наследство

"Карты раскрыты": прячущая любовника Бузова больше не стала молчать о случившемся

"Карты раскрыты": прячущая любовника Бузова больше не стала молчать о случившемся
Телеведущая Ольга Бузова сообщила поклонникам радостную новость. Вернувшись в Россию после долгих съемок нового шоу в Колумбии, Ольга Бузова не стала тратить время на отдых из-за плотного графика.

Мигель лишился самого дорогого

Мигель лишился самого дорогого
Хореограф Мигель расстроен случившимся и не дает комментарии. Некоторое время назад хореограф Мигель решил запатентовать товарный знак MIGEL для своего нового бизнеса.

Что стало с шикарной квартирой покойного Бориса Моисеева в Юрмале

Что стало с шикарной квартирой покойного Бориса Моисеева в Юрмале
Борис Моисеев умер 27 сентября 2022 года. Через полгода после его кончины были решены вопросы наследования. И многих теперь интересует судьба квартиры певца и танцовщика в Юрмале. В Юрмале Моисеев жил на берегу реки Лиелупе в многоквартирном доме "Ривьера" недалеко от бывшего рыболовецкого колхоза "Узвара".

Тест для настоящих знатоков советских фильмов

Тест для настоящих знатоков советских фильмов
Только настоящий профессиональный зритель сможет правильно ответить на все вопросы теста. Тестов по советским фильмам бесчисленное множество.

Пропавшую Елену Кондулайнен нашли на больничной койке

Пропавшую Елену Кондулайнен нашли на больничной койке
Елена Кондулайнен находится в плохом состоянии. В середине 2023 года вся страна забила тревогу: пропала актриса, секс-символ 90-х, Елена Кондулайнен.

Выбор читателей

12/08Пнд82-летний Лещенко жестко высказался о поразившей его омерзительной вакханалии 12/08Пнд"Какой ужас": ошарашенная публика открыла рот при виде запевшей вживую Семенович 13/08ВтрПоследний шанс: Меладзе может возобновить концерты в России 13/08ВтрАдвокат Жорин о дальнейшем положении квартиры Долиной: Деньги вряд ли получится вернуть 14/08СрдНарод с трудом узнал появившегося на публике Петра Чернышева 12/08ПндВ громкий инцидент с Галкиным* внезапно вмешался Пригожин