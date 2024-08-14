Цветущего и стильного Леонтьева неожиданно заметили в отеле города Кирова

75-летний Валерий Леонтьев, если верить сообщения СМИ, давно живет в Соединенных Штатах. Кассовых концертов он сейчас не дает, а ведет обычную жизнь пенсионера. Тем удивительнее было увидеть эстрадного "казанову" в отеле города Кирова.

В 1937 года в центре Кирова на месте взорванного Воскресенского собора появилась гостиница "Центральная". Несколько лет назад она обрела второе дыхание – теперь носит имя построившего ее архитектора Ивана Чарушина и считается одной из самых престижных.

А после появления особого по уровню комфорта клубного этажа можно смело утверждать, что "Чарушин" заткнет за пояс многие отели Москвы и Петербурга – его можно сравнить с фешенебельными отелями Европы.

Именно в этой гостинице, традиционно, живут звездные гости Вятского фестиваля театра, кино и журналистики "На семи холмах". В этом году, например, в "Чарушине" отдыхали после выступлений Анастасия Стоцкая, Катя Семенова, Ольга Кабо, Ирина Лачина, Юрий Назаров и Александр Лойе.

Вообще, приезжающие на гастроли в Вятку артисты предпочитают именно этот отель – Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Сергея Лазарев, Лолита, Вячеслав Добрынин... Ведь тут их готовы носить на руках и выполнять все капризы! Тут же жил и Валерий Леонтьев. В Кирове он давал концерты в 2014 и 2016 годах.

Тогда же отелю он подписал свой фотопортрет, который сейчас украшает фойе "Чарушина". На снимке певец запечатлен молодым, цветущим и стильным. Гости сразу его замечают и восхищено ахают: "Надо же, даже Валерий Леонтьев тут жил!"