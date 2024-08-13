Неправильный прикус – это не просто эстетическая проблема. Он может влиять на артикуляцию и дикцию, затрудняя общение и вызывая психологический дискомфорт. Как именно неправильный прикус влияет на речь и какие существуют методы коррекции, рассказала ортодонт-гнатолог Лиана Стрипская.



Многие думают, что проблемы с прикусом отражаются только на внешнем виде, но это не так. Неправильный прикус может вызывать много функциональных проблем, включая сложности с произношением звуков. Трудности с артикуляцией могут появляться у детей, подростков и взрослых, ухудшая качество их жизни и затрудняя общение с другими людьми.

Влияние неправильного прикуса на артикуляцию и дикцию

Стоит начать с основ: нижняя челюсть крепится к черепу с помощью мышц и связок, создавая сложную систему, ответственную за движения челюсти и, соответственно, за воспроизведение звуков. В процессе речи задействуются различные мышцы и структуры, включая язык, который крепится к полости рта и является частью сложной механики движения челюсти.



При неправильном прикусе, движения нижней челюсти изменяются, что влияет на артикуляцию. Например, при дистальной окклюзии (когда нижняя челюсть позади), человеку приходится выдвигать челюсть вперед для произношения звуков. Это вызывает перенапряжение мышц, так как данная позиция для них непривычна и является дополнительной нагрузкой. Речь становится сложной, а общение – дискомфортным и утомительным.



Артикуляция и неправильный прикус

Смещение нижней челюсти вбок также сильно воздействует на артикуляцию. Внешне это может проявляться в изменении мимики, но самое важное — это влияет на речь. Смещение челюсти может провоцировать спазмы мышечной мускулатуры, которые делают произношение звуков еще более сложным.

Неправильное положение и наклон резцов также играют значимую роль. Например, если они находятся в неправильной позиции, произношение таких звуков как "с", "ш" и других будут сопровождаться шепелявостью. В процессе речи язык контактирует с небной и язычной поверхностями резцов, и если эти поверхности имеют неправильную форму или наклон, артикуляция становится затруднительной.



Диагностика и лечение

Сегодня в ортодонтии используют множество методов диагностики, один из которых – кондилография. Этот метод анализирует движения челюсти при произношении разных звуков и помогает правильно диагностировать и планировать лечение. Например, пациента просят считать от 80 до 70 и от 50 до 40, анализируя комбинации звуков и движений.



Ортопеды также уделяют внимание строению и толщине небной поверхности резцов при планировании лечения с помощью коронок и виниров. Это необходимо для того, чтобы избежать возможных проблем с дикцией после установки ортопедических конструкций.



Методы коррекции

Сегодня существует множество способов исправления прикуса. Среди них:



Брекеты – несъемные устройства, применяемые для коррекции прикуса и выравнивания зубов. Они включают в себя металлические или керамические замочки, которые фиксируются на зубах и связываются между собой посредством дуг.



Элайнеры – съемные капы из прозрачного пластика, которые надеваются на зубы и постепенно их выравнивают. Они являются популярной альтернативой брекетам. Элайнеры предпочтительнее использовать для лечения несложных аномалий прикуса.

Функциональные аппараты – приспособления, применяемые для исправления аномалий прикуса посредством модификации функции мышц и их взаимодействия с зубами и челюстями. Эти устройства могут стимулировать или подавлять рост челюстей, поддерживать правильное формирование зубных дуг и улучшать прикус. А подразделяются они на съемные и несъемные.

Проблемы с артикуляцией и дикцией могут осложнить повседневное общение и работу. Коррекция неправильного прикуса не только улучшает внешний вид улыбки, но и значительно повышает функциональность речевого аппарата, позволяя свободно и комфортно выражать свои мысли.