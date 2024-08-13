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Понедельник 12 августа

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Последний шанс: Меладзе может возобновить концерты в России

Последний шанс: Меладзе может возобновить концерты в России
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Братья Меладзе Валерий и Константин могут вернуться в Россию.

Валерий Меладзе вместе со своим братом покинули Россию и до этого момента зарабатывали исключительно за рубежом. Первая отмена исполнителя хита "Красиво" произошла еще весной 2022 года. Тогда не состоялся концерт, посвященный 8 марта.

Позже заговорили, что братья Меладзе находятся во Франции, а Валерий стал все реже появляться в России. После скандального выступления в Дубае, где певец нелицеприятно высказался о стране, в которой стал знаменитым, он стал у россиян нежелательным гостем.

Видимо, из-за резкого падения спроса, а также гонораров, Валерий задумался о смене профессиональной деятельности. Он решил заняться кардинально другой деятельностью – разрабатывать оборудование, позволяющие извлекать химические элементы из морской воды.

Но дело не пошло, тогда Валерий Шотаевич пробовал зарабатывать на зарубежных сценах. Позже, когда исполнитель понял, что гонорары гораздо меньше его прежних, он заявил, что готов выступить для россиян, но на нейтральной территории и тайно. Однако артист все больше предается забвению, судя по комментариям в соцсетях.

Теперь же стало известно, что брат Валерия Константин сдает свою виллу в Крыму. По слухам, заняться арендой собственного дома продюсера вынудила нужда. За 60 тысяч рублей можно арендовать дом Меладзе на сутки, месяц проживания обойдется в 2 млн рублей.

В то же время общественники предложили братьям последний шанс: заняться благотворительностью и пожертвовать виллу нуждающимся в этом сейчас людям. Якобы это может помочь Валерию Меладзе реабилитироваться и возобновить концерты в России. Однако, пока никаких подобных действий со стороны убежавших Меладзе не было, а ответ на это предложение тоже не поступил.

Телеграм канал

13 августа 2024, 00:12
Валерий Меладзе. Фото: RuTube / #Без вопросов
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Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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