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Понедельник 12 августа

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82-летний Лещенко жестко высказался о поразившей его омерзительной вакханалии

82-летний Лещенко жестко высказался о поразившей его омерзительной вакханалии
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Лев Лещенко, не остался в стороне от обсуждения Олимпийских игр-2024, которые прошли в Париже. В эфире радио он выразил свое недовольство по поводу открытия Олимпиады, назвав это событие "низкопробным абсурдом".

По мнению Лещенко, Франция представила нечто далекое от традиционных ценностей Олимпийского движения, что стало очевидным даже для тех, кто не является большим поклонником спорта.

"Как бы это сказать поточнее, во Франции сейчас происходит некрасивая история", — отметил Лещенко, комментируя атмосферу и общее восприятие Олимпиады. Певец добавил, что надеется на то, что зрители смогут увидеть "творящийся абсурд" и осознать, насколько все происходящее не соответствует высоким стандартам, которые когда-то ассоциировались с Олимпийскими играми. Он подчеркнул, что это шоу не только не массовое, но и вызывает больше вопросов, чем ответов.

Критика открытия Олимпиады в Париже звучала не только от Лещенко. Множество зрителей и экспертов выразили недовольство форматом и содержанием церемонии. Открытие игр было охарактеризовано как "адовая безвкусица", а некоторые даже назвали его худшей церемонией открытия всех времен.

Лев Лещенко. Фото: Феликс Грозданов

Наибольшее возмущение вызвала одна из сцен, представляющая собой пародию на знаменитую картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Эта интерпретация показалась многим зрителям неуместной и оскорбительной. Лещенко также отметил, что подобные решения лишь подчеркивают отсутствие уважения к культурным традициям и историческим ценностям. Он считает, что Олимпийские игры должны быть местом объединения народов, а не площадкой для провокаций и скандалов.

По словам певца, подобные события могут негативно сказаться на репутации Олимпиады в целом. Лещенко выразил надежду на то, что такие эксцессы не повлияют на дух соревнований и на то, ради чего спортсмены приезжают на такие мероприятия — ради честной борьбы и единства. Он призвал организаторов обратить внимание на критику и задуматься о том, как можно улучшить представление об Олимпийских играх.

Телеграм канал

12 августа 2024, 18:10
Лев Лещенко. Фото: Феликс Грозданов
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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