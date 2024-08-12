Максима Галкина* публично опозорили и "похоронили" заживо

Правда о браке Петросяна и Брухуновой Тесты Харламов готовится стать отцом во второй раз Игры Сонник

Топ новостей недели

Беда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастьеБеда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастье Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Зачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе разводаЗачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе развода

Лента новостей

Понедельник 12 августа

10:35"Нет желания": Ирина Лачина объяснила отказ от жизни напоказ в социальных сетях 09:58Максима Галкина* публично опозорили и "похоронили" заживо 08:59Обманутая мужем Алсу нуждается в деньгах 08:16Красивая пара: 41-летняя Стоцкая очаровала всех красивым молодым возлюбленным 04:39Не навреди: 7 правил делового общения в мессенджере 01:27Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли призналась, из-за чего на самом деле покинула сериал 21:24Не успевшая выйти замуж Леди Гага делит имущество со своим избранником 18:27Сын Трампа обещал изгнать принца Гарри и его жену из США 15:21Тест по советскому фильму "Я шагаю по Москве" 12:17Артемий-Добровлад и Луна: как российские звезды называют своих детей 09:15Стало известно о планах Кейт Миддлтон на август 06:33Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон заявил, что не будет смотреть "Дом Дракона" 03:23Какие бытовые привычки присущи членам королевской семьи? 00:27Влияние воды и гидратации на здоровье кожи головы и волос 21:146 причин неприятного запаха изо рта: замечания гастроэнтеролога 18:50Назван любимый у звезд отель: он не в Москве и не в Питере 18:28ТЕСТ на знание фильма "Экипаж": попробуй ответить правильно на все вопросы 15:10Почему рукоделие идеально подходит интровертам? Разбираемся с мастером 12:34Есть ли будущее у Лепса и его юной пассии? Психолог раскрыл правду 09:08Тест по "Винни-Пуху": только любители советских мультфильмов смогут верно ответить на все вопросы 06:24Обнародованы особые требования Пугачевой к арендатору ее роскошной дачи 03:09Кейт Миддлтон и принц Уильям решают конфликты необычным способом – что они делают? 00:11Сделано заявление о проблемах в браке Глюкозы: Дело идет к разводу 21:35"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни 19:41Тест по фильму "Мачеха" с Татьяной Дорониной 18:54Похудевшая Дана Борисова начала слепнуть 18:28Страдающий Иосиф Пригожин долгое время скрывал это от всех 17:56"Как после жесткой пьянки": Ксению Собчак представили в неприглядном виде 17:28Галкин* похвастался успехом в Европе – но есть одно "но" 16:57Заболевшего Кушанашвили сильно изуродовали 16:43"О Боже!": пережившую трагедию Натали поставили перед сложным выбором 16:10"Шишка на животе": Боня страшится неизбежной операции – вся в слезах 15:56Киркоров ликует: проигравшая суд Успенская будет публично просить прощения 15:34А это точно дружба? В Сеть просочились фото лобызающихся Бузовой и Батрутдинова 14:42Московские единороссы отправили в ПВРы Курской области первые семь машин с гуманитарной помощью для мирных граждан 14:17На форуме-фестивале представят планы развития туризма в Москве до 2030 года 13:39Гаспар Ноэ о кинопарке "Москино": Это действительно круто! 12:47Тест: насколько хорошо вы помните советский мультфильм "Жил-был пес"? 12:21"Ты сволочь и хамка!": Алла Пугачева отчитала упершуюся Катю Семенову 12:05Уехала от плохих воспоминаний: бывшая жена Джигарханяна готовится к новоселью 11:31Уехавшая из России Кудрявцева шокировала народ зарослями в деликатных местах 10:15Нуждающаяся в финансовой помощи Дана Борисова нашла тайного покровителя 09:30С молодой невестой Лепса случилось ужасное во время отдыха в Европе 09:16Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 августа 06:53Развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес назвали самым дорогим в истории 03:42Жизнь отказавшейся от макияжа Памелы Андерсон кардинально изменилась 00:16Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон 21:28Команда мэра Москвы сформировала единую программу на выборах в МГД 21:22Поддержку участников спецоперации обсудили на конференции московской "Единой России" 20:49Народ бьет тревогу! Екатерина Варнава ужасает худобой – фото
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Максима Галкина* публично опозорили и "похоронили" заживо

Максима Галкина* публично опозорили и "похоронили" заживо
291

Неприятность произошла в Латвии.

В минувшие выходные муж Аллы Пугачевой иноагент Максим Галкин* развлекал своим выступлением жителей Юрмалы. В один момент юморист решил спуститься в зал, пообщаться со зрителями. В это время один из мужчин из первого ряда разразился бранью в адрес пятого избранника Примадонны. Галкин* выслушал все достойно и, несмотря на то, что его публично опозорили, пытался отшутиться, однако мужчина и не думал успокаиваться.

Зритель сообщил, что принес комику гвоздики, которых было четное количество, и якобы "похоронил" юмориста заживо. Максим цветы не взял, тогда незнакомец стал их раскладывать на сцене. К слову, как оказалось, мужчина специально купил билет в первый ряд, который стоит около 20 тысяч рублей, чтобы высказать артисту все, что он о нем думает.

Ранее появлялась информация, что Галкин* может страдать от алкоголизма. По слухам, на фоне резкого сокращения работы, а соответственно и дохода комик взялся за бутылку. Недавно иноагент подал исковое заявление в Верховный суд, чтобы снять с себя этот статус. Народ сразу же сделал вывод, что пародист торопится назад в Россию. Но Галкин* в своей соцсети опубликовал пост, где указал, что не только это может являться причиной снятия статуса иноагента. У людей может быть и другая мотивация.


*признан в России иностранным агентом.

Телеграм канал

12 августа 2024, 09:58
Максим Галкин и Алла Пугачева. Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал Shot• Требует проверки

Фоторепортаж

Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов

Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ globallookpress.com
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

По теме

Галкин* похвастался успехом в Европе – но есть одно "но"

Не выдержал: Галкин* сделал заявление о возвращении Пугачевой в Россию
Максим Александрович Галкин (иноагент)

Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Нет желания": Ирина Лачина объяснила отказ от жизни напоказ в социальных сетях

"Нет желания": Ирина Лачина объяснила отказ от жизни напоказ в социальных сетях
В Кирове завершился фестиваль театра, кино и журналистики "На семи холмах". Ирина Лачина блистала там в роскошных платьях, ездила на экскурсии, влюбляла в себя на сцене, украшала роскошные интерьеры отеля "Чарушин". Правда, ее поклонники из других городов всего этого не увидят, потому что актриса отказалась от ведения социальных сетей. Она не хочет делать из своей жизни шоу. "Мой аккаунт в "Инстаграм"* взломан больше года назад, в социальной сети "ВКонтакте" есть моя официальная страничка, но я туда не захожу, – объяснила Ирина Лачина.

Обманутая мужем Алсу нуждается в деньгах

Обманутая мужем Алсу нуждается в деньгах
Появились новые подробности о разводе Алсу. Уже третий месяц вся страна наблюдает за бракоразводным процессом Алсу и ее пока еще мужа Яна Абрамова.

Красивая пара: 41-летняя Стоцкая очаровала всех красивым молодым возлюбленным

Красивая пара: 41-летняя Стоцкая очаровала всех красивым молодым возлюбленным
В Кирове завершился фестиваль театра, кино и журналистики "На семи холмах". Одно из самых ярких его событий – спектакль Натальи Громушкиной "Кабаре", в котором главные роли исполняют Анастасия Стоцкая и Александр Казьмин. По сюжету они – возлюбленные. Но, как оказалось, и за кулисами их связывает нечто большее, чем просто работа. На Вятской земле Анастасия и Александр были все время рядом – в шикарном отеле "Чарушин, на репетициях, обедах и ужинах.

Не навреди: 7 правил делового общения в мессенджере

Не навреди: 7 правил делового общения в мессенджере
Мессенджеры быстро вытеснили деловую переписку из тяжеловесной электронной почты в личные и рабочие чаты. Мессенджер экономит время и делает общение более близким.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли призналась, из-за чего на самом деле покинула сериал

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли призналась, из-за чего на самом деле покинула сериал
Мерьем Узерли празднует свое 41-летие. Актриса Мерьем Узерли, которая прославилась на весь мир благодаря турецкому сериалу "Великолепный век", 12 августа отмечает день рождения.

Выбор читателей

10/08СбтЕсть ли будущее у Лепса и его юной пассии? Психолог раскрыл правду 10/08СбтТЕСТ на знание фильма "Экипаж": попробуй ответить правильно на все вопросы 11/08ВскВлияние воды и гидратации на здоровье кожи головы и волос 10/08Сбт6 причин неприятного запаха изо рта: замечания гастроэнтеролога 11/08ВскКакие бытовые привычки присущи членам королевской семьи? 10/08СбтПочему рукоделие идеально подходит интровертам? Разбираемся с мастером