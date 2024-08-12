"Нет желания": Ирина Лачина объяснила отказ от жизни напоказ в социальных сетях

"Мой аккаунт в "Инстаграм"* взломан больше года назад, в социальной сети "ВКонтакте" есть моя официальная страничка, но я туда не захожу, – объяснила Ирина Лачина. – Потому что реальная жизнь для меня намного интереснее виртуальной. И если в ней происходят значимые события, то я с радостью разделяю их со своей семьей и близкими. А демонстрировать свою жизнь посторонним у меня и раньше-то особого желания не было. Хотя люди, связанные с театром и кино, рекомендовали мне уделять время социальным сетям, потому что якобы от количества подписчиков зависит успешность карьеры".
Не хочет возвращаться в Интернет звезда еще и потому, чтобы не доставлять радости хейтерам.
"Для меня важна конструктивная и профессиональная критика только тех людей, которым я доверяю и чье мнение для меня важно, – пояснила Ирина Олеговна. – К их замечаниям я прислушиваюсь. А вот мнение чужих людей, которые занимаются самоутверждением за счет известных людей и компенсируют тем самым собственную ущербность, мне безразлично. Если человек поднимает себе таким способом настроение или самооценку – это гадость".
Лачина предпочитает радоваться реальной жизни. "Она очень короткая, и мы не знаем, сколько нам отмеряно, – мудро замечает она. – Поэтому тратить жизнь на то, чтобы читать что-то неприятное для себя, мне совершенно неинтересно. Я лучше уделю время общению с семьей и людьми, которые мне симпатичны".
*Компания Meta Platforms признана в России экстремистской организацией и запрещена в России.