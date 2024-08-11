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Воскресенье 11 августа

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Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон заявил, что не будет смотреть "Дом Дракона"

Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон заявил, что не будет смотреть "Дом Дракона"
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Кит Харингтон признался, что не собирается пересматривать киноэпопею со своим участием.

Кит Харингтон, который стал широко знаменит благодаря своей роли Джона Сноу в восьми сезонах легендарного сериала "Игра престолов", поделился своим мнением о приквеле. Артист признался, что в целом ему понравился этот проект, однако он не будет смотреть "Дом Дракона". Оказывается, артисту банально надоела долгоиграющая история. Он также заметил, что "провел там слишком много времени".

Кит пожелал участникам всего наилучшего, отметил оригинальность сериала и признал, что команда проделала огромную работу.

Кроме того, Харингтон подчеркнул, что не собирается показывать многосерийную картину с собственным участием своим детям. По его мнению, они могут почувствовать себя неловко, увидев его в этом сериале.

Ранее сообщалось, что сериал "Дом Дракона" получит продление на четвертый сезон, а съемки нового этапа начнутся в начале 2025 года. В то же время продолжается работа над третьей частью фэнтезийной саги.

Напомним, несмотря на то, что актер активно снимается в кино и телесериалах, Кит Харитон считает себя, прежде всего, театральным актером. В настоящее время он успешно работает на сценах лондонских театров.

Кстати, артист начал сниматься в сериале "Игра престолов" через год после окончания вуза и отдал проекту 11 лет своей жизни. Все это время ему приходилось играть одну и ту же роль.

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11 августа 2024, 06:33
Кит Харингтон. Фото: YouTube / @GlamourRussia
The Associated Press• Требует проверки

Фоторепортаж

Ожившие мертвецы "Игры престолов"

Кит Хэрингтон (Джон Сноу) кадр из "Игры престолов"
Шон Бин (Эддард Старк) и кадр из "Восхождение Юпитер" (Стингер Апини)
Гарри Ллойд (Визерис Таргариен) и кадр из "Ближе к Луне"
Ричард Мэдден (Робб Старк) и кадр из "Крутые меры"
Роуз Лесли (Игритт) и кадр из "Последний охотник на ведьм"
Томас Сэнгстер (Жойен Рид) и кадр из "Бегущий в Лабиринте"
Мишель Фэйрли (Кейтилин Старк) и кадр из Белая принцесса (2017)
Чарльз Дэнс (Тайвин Ланнистер) и кадр из "Другой мир: Войны крови"
Джейсон Момоа (Кхал Дрого) и кадр из Его собачье дело (2016)
Педро Паскаль (Оберин Мартелл) и кадр из "Великая стена"

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