6 причин неприятного запаха изо рта: замечания гастроэнтеролога

Как правило, первое время люди, страдающие от неприятного запаха изо рта, пытаются решить проблему самостоятельно – используют специальные пасты, освежающие дыхание, ополаскиватели для полости рта, мятные конфеты и прочее. Но результат почти всегда бывает очень кратковременным, и галитоз возвращается вновь. Чтобы устранить проблему полностью, нужно обязательно выявить причину её возникновения, потому что именно от неё будет зависеть сама схема лечения.
О самых частых вариантах развития неприятного запаха изо рта рассказала врач гастроэнтеролог в медицинском центре "Аллегрис" Вероника Корнилова.
Запущенный кариес
Проблемы с зубами могут давать не только боли, но и неприятный запах изо рта. Возникает это из-за обилия гнилостной флоры, которая активно размножается при разрушении зуба. Установить и решить проблему наверняка поможет визит к стоматологу. При желании и некоторой сноровке можно самостоятельно осмотреть полость рта с помощью небольших зеркал, но лучше доверить это профессионалу.
Десневые карманы
Наличие особых полостей, которые располагаются между десной и самим зубом, предполагает то, что туда легко может попасть пища, которая потом загнивает с образованием очень неприятного запаха. Чистка зубов и полоскание при этом в корне не решат проблему, потому что каждый новый приём пищи может приводить к повторному застреванию продуктов и возвращению всех неприятных симптомов. Сами зубы при этом могут не страдать, хотя в большинстве случаев это вопрос времени. Решить проблему десневых карманов помогает доктор-пародонтолог.
Гипоацидный гастрит
Достаточно часто пациентов с гипоацидными гастритами (гастриты с пониженной кислотностью – атрофический и так далее) может беспокоить неприятный запах изо рта. Кислота в желудке обеззараживает пищу, подготавливает её к дальнейшему пищеварению. Дефицит концентрации соляной кислоты снижает возможности желудка по перевариванию пищи и влияет на скорость его опорожнения. В результате пища может «застаиваться», развивается бродильно-гнилостная флора, которая, в свою очередь, приводит к неприятному запаху.
С целью уменьшения выраженности атрофии могут быть использованы препараты группы ребагита на основе ребамипида. Как правило, проводятся повторные курсы длительностью около двух-четырех недель.
Если "вынужденные" погрешности даются тяжело, то облегчить самочувствие и уменьшить нагрузку на органы пищеварения помогают ферментные препараты. Более эффективны препараты панкреатина в виде минимикросфер или микротаблеток, такие как креон, микразим, эрмиталь и прочие.
Рефлюксная болезнь
Неприятный запах изо рта может возникать при так называемых рефлюксах, обратных забросах содержимого желудка в пищевод и выше в ротовую полость. Суть в том, что не только жидкое содержимое желудка может попадать выше по пищеварительной трубке, но и специфические газы. Отсюда и возникает неприятный запах. Улучшить моторику желудочно-кишечного тракта и минимизировать обратные забросы помогают препараты группы "Итомед" на основе итоприда. Длительность лечения составляет обычно не менее месяца.
Для снижения вероятности рецидива стоит ограничивать размер порции – за раз можно съедать не более 400 мл по объему. Чтобы не снижать тонус необходимых сфинктеров, стоит ограничить в рационе кофе, мяту, шоколад, цитрусовые и тугоплавкие жиры (баранина, свинина, гусь, утка, жирная говядина и так далее). Отказ от алкоголя и табачной продукции тоже приветствуется.
Дивертикулы пищевода
Дивертикулы пищевода представляют собой мешковидные выпячивания, в которые может попадать пища и, загнивая, вызывать неприятный запах. К счастью, такие проблемы встречаются достаточно редко. Диагностировать их можно только при проведении гастроскопии. Кстати, она показана абсолютно каждому пациенту с такой жалобой, даже если желудок его совсем не беспокоит. Именно это обследование помогает "пролить свет" на причину неприятного запаха изо рта у многих пациентов. Медикаментозно воздействовать на дивертикул, к сожалению, невозможно, при необходимости проводится оперативное лечение.
Проблемы с печенью
Нарушение работы печени может давать специфический запах, который врачи называют "печеночным". Сам орган при этом может никак не сигнализировать о наличии проблемы. Именно поэтому при обращении к врачу всегда стоит не забывать про УЗИ брюшной полости. Необходимы и лабораторные исследования – общий анализ крови, биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин общий и фракции, общий белок, сахар, холестерин, мочевина и креатинин).
Воспаление печени, как правило, требует длительного лечения, соблюдение определенной диеты, отказ от всех вредных привычек и нормализации массы тела. Минимизация ненужных медикаментов, трав и БАДов тоже приветствуется, потому что они увеличивают нагрузку на печень. При повышении трансаминаз (АЛТ, АСТ) чаще всего назначаются препараты группы адеметионина (гептрал, гептор и пр.). Длительность лечения не менее месяца.
Неприятный запах изо рта всегда имеет свою причину. Тщательное обследование у доктора позволяет сократить время поиска и вернуть уверенность в себе и свежее дыхание!