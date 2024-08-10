6 причин неприятного запаха изо рта: замечания гастроэнтеролога

Неприятный запах изо рта, или галитоз, довольно часто беспокоит как пациентов гастроэнтеролога, так и их близких. Обращаясь к врачу за консультацией многие рассчитывают на быстрое решение наболевшей проблемы, но на деле не всегда бывает просто устранить этот симптом.

Как правило, первое время люди, страдающие от неприятного запаха изо рта, пытаются решить проблему самостоятельно – используют специальные пасты, освежающие дыхание, ополаскиватели для полости рта, мятные конфеты и прочее. Но результат почти всегда бывает очень кратковременным, и галитоз возвращается вновь. Чтобы устранить проблему полностью, нужно обязательно выявить причину её возникновения, потому что именно от неё будет зависеть сама схема лечения.

О самых частых вариантах развития неприятного запаха изо рта рассказала врач гастроэнтеролог в медицинском центре "Аллегрис" Вероника Корнилова.

Запущенный кариес

Проблемы с зубами могут давать не только боли, но и неприятный запах изо рта. Возникает это из-за обилия гнилостной флоры, которая активно размножается при разрушении зуба. Установить и решить проблему наверняка поможет визит к стоматологу. При желании и некоторой сноровке можно самостоятельно осмотреть полость рта с помощью небольших зеркал, но лучше доверить это профессионалу.

Десневые карманы

Наличие особых полостей, которые располагаются между десной и самим зубом, предполагает то, что туда легко может попасть пища, которая потом загнивает с образованием очень неприятного запаха. Чистка зубов и полоскание при этом в корне не решат проблему, потому что каждый новый приём пищи может приводить к повторному застреванию продуктов и возвращению всех неприятных симптомов. Сами зубы при этом могут не страдать, хотя в большинстве случаев это вопрос времени. Решить проблему десневых карманов помогает доктор-пародонтолог.

Гипоацидный гастрит

Достаточно часто пациентов с гипоацидными гастритами (гастриты с пониженной кислотностью – атрофический и так далее) может беспокоить неприятный запах изо рта. Кислота в желудке обеззараживает пищу, подготавливает её к дальнейшему пищеварению. Дефицит концентрации соляной кислоты снижает возможности желудка по перевариванию пищи и влияет на скорость его опорожнения. В результате пища может «застаиваться», развивается бродильно-гнилостная флора, которая, в свою очередь, приводит к неприятному запаху.

С целью уменьшения выраженности атрофии могут быть использованы препараты группы ребагита на основе ребамипида. Как правило, проводятся повторные курсы длительностью около двух-четырех недель.

Если "вынужденные" погрешности даются тяжело, то облегчить самочувствие и уменьшить нагрузку на органы пищеварения помогают ферментные препараты. Более эффективны препараты панкреатина в виде минимикросфер или микротаблеток, такие как креон, микразим, эрмиталь и прочие.



Рефлюксная болезнь

Неприятный запах изо рта может возникать при так называемых рефлюксах, обратных забросах содержимого желудка в пищевод и выше в ротовую полость. Суть в том, что не только жидкое содержимое желудка может попадать выше по пищеварительной трубке, но и специфические газы. Отсюда и возникает неприятный запах. Улучшить моторику желудочно-кишечного тракта и минимизировать обратные забросы помогают препараты группы "Итомед" на основе итоприда. Длительность лечения составляет обычно не менее месяца.

Для снижения вероятности рецидива стоит ограничивать размер порции – за раз можно съедать не более 400 мл по объему. Чтобы не снижать тонус необходимых сфинктеров, стоит ограничить в рационе кофе, мяту, шоколад, цитрусовые и тугоплавкие жиры (баранина, свинина, гусь, утка, жирная говядина и так далее). Отказ от алкоголя и табачной продукции тоже приветствуется.



Дивертикулы пищевода

Дивертикулы пищевода представляют собой мешковидные выпячивания, в которые может попадать пища и, загнивая, вызывать неприятный запах. К счастью, такие проблемы встречаются достаточно редко. Диагностировать их можно только при проведении гастроскопии. Кстати, она показана абсолютно каждому пациенту с такой жалобой, даже если желудок его совсем не беспокоит. Именно это обследование помогает "пролить свет" на причину неприятного запаха изо рта у многих пациентов. Медикаментозно воздействовать на дивертикул, к сожалению, невозможно, при необходимости проводится оперативное лечение.

Проблемы с печенью

Нарушение работы печени может давать специфический запах, который врачи называют "печеночным". Сам орган при этом может никак не сигнализировать о наличии проблемы. Именно поэтому при обращении к врачу всегда стоит не забывать про УЗИ брюшной полости. Необходимы и лабораторные исследования – общий анализ крови, биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин общий и фракции, общий белок, сахар, холестерин, мочевина и креатинин).

Воспаление печени, как правило, требует длительного лечения, соблюдение определенной диеты, отказ от всех вредных привычек и нормализации массы тела. Минимизация ненужных медикаментов, трав и БАДов тоже приветствуется, потому что они увеличивают нагрузку на печень. При повышении трансаминаз (АЛТ, АСТ) чаще всего назначаются препараты группы адеметионина (гептрал, гептор и пр.). Длительность лечения не менее месяца.

Неприятный запах изо рта всегда имеет свою причину. Тщательное обследование у доктора позволяет сократить время поиска и вернуть уверенность в себе и свежее дыхание!