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Суббота 10 августа

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ТЕСТ на знание фильма "Экипаж": попробуй ответить правильно на все вопросы

ТЕСТ на знание фильма "Экипаж": попробуй ответить правильно на все вопросы
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Насколько хорошо вы знаете первый советский фильм-катастрофу?

Первый советский фильм-катастрофа "Экипаж" был снят в 1980 году. В то время голливудские фильмы редко доходили до советского зрителя, поэтому возникла идея снять свой собственный блокбастер. Но одними спецэффектами картина не обошлась, режиссер задумал объединить под одним кино несколько жанров: мелодраму, комедию, бытовую драму и фантастику, чтобы закрыть потребности каждого. Из-за этого "Экипаж" до сих пор остается одной из любимейших картин жителей нашей страны. А не пора ли пересмотреть шедевр советской киноиндустрии? Узнайте из этого теста.

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10 августа 2024, 18:28
Фото: кадр из фильма "Экипаж"
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Фоторепортаж

[Тест] для знатоков фильма "Бриллиантовая рука": проверьте свою внимательность

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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