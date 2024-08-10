ТЕСТ на знание фильма "Экипаж": попробуй ответить правильно на все вопросы

Кейт Миддлтон и принц Уильям решают конфликты необычным способом – что они делают?

В жизни королевских семей, как и в жизни обычных людей, не обходится без конфликтов. Принц Уильям и Кейт Миддлтон, несмотря на их статус, также сталкиваются с трудностями в отношениях. Однако их подход к разрешению ссор отличается от привычных методов.