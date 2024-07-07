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Пятница 2 августа

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[ТЕСТ] о советском мульт-хите "Простоквашино": знаток ли вы приключений Дяди Федора и его друзей?

[ТЕСТ] о советском мульт-хите "Простоквашино": знаток ли вы приключений Дяди Федора и его друзей?
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Проверьте свои знания об одном из самых любимых советских мультфильмов! Узнайте, насколько хорошо вы знакомы с героями и историей "Простоквашино".

Мультфильм "Простоквашино" — это не просто анимационная история, а настоящая культурная ценность, которая завоевала сердца миллионов зрителей. Мультфильм рассказывает о приключениях Дяди Федора, его друзей — кота Матроскина и пса Шарика, а также других колоритных персонажей. Мультфильм не только развлекает, но и учит важным жизненным урокам. Этот тест поможет вам проверить, насколько хорошо вы знаете детали и факты, связанные с созданием и содержанием этого замечательного произведения.

Вопросы:

1. Кто придумал героев мультфильма "Простоквашино"?

а) Владимир Попов

б) Эдуард Успенский

в) Борис Заходер

г) Анатолий Тараскин


2. Кого изначально планировал сделать главным героем автор?

а) Дядю Федора

б) Почтальона Печкина

в) Кота Матроскина

г) Лесника


3. На кого был похож образ кота Матроскина?

а) Анатолия Тараскина

б) Левона Хачатряна

в) Николая Ерыкалова

г) Аркадия Шера


4. Какой художник-постановщик нарисовал Дядю Федора, папу и маму, почтальона Печкина в первой серии?

а) Левон Хачатрян

б) Николай Ерыкалов

в) Аркадий Шер

г) Леонид Шварцман


5. Какой художник-постановщик отвечал за образы животных в первой серии?

а) Левон Хачатрян

б) Николай Ерыкалов

в) Аркадий Шер

г) Леонид Шварцман


6. Какой художник-постановщик был приглашен для работы над "Каникулами в Простоквашино" и "Зимой в Простоквашино"?

а) Левон Хачатрян

б) Николай Ерыкалов

в) Аркадий Шер

г) Леонид Шварцман


7. Чью внешность художник использовал для образа мамы Дяди Федора?

а) Свою жены

б) Актрисы Ларисы Мясниковой

в) Режиссера Владимира Попова

г) Писателя Эдуарда Успенского


8. Кто помогал в создании образа Галчонка?

а) Только Левон Хачатрян

б) Только Владимир Попов

в) Все, кто входил в комнату художников

г) Только Леонид Шварцман


9. Какая деталь интерьера избушки в Простоквашине подчеркивала бережливость кота Матроскина?

а) Занавески из разноцветных заплаток

б) Скатерть на столе

в) Наличие трактора Тр-тр Мити

г) Отсутствие телевизора


10. Как менялась скатерть на столе в разных сериях?

а) Оставалась неизменной

б) Становилась более яркой

в) Меняла цвет и рисунок

г) Исчезала


11. В каком году вышел первый мультфильм по мотивам повести Эдуарда Успенского?

а) 1974

б) 1975

в) 1978

г) 1997


12. Какое название носил первый мультфильм, выпущенный "Союзмультфильмом"?

а) "Дядя Федор, пес и кот"

б) "Трое из Простоквашино"

в) "Каникулы в Простоквашино"

г) "Зима в Простоквашино"


13. Кто написал сценарий для серии "Зима в Простоквашино"?

а) Эдуард Успенский

б) Владимир Попов

в) Левон Хачатрян

г) Аркадий Шер


14. В каком году вышла серия "Весна в Простоквашино"?

а) 1997

б) 2010

в) 2014

г) 2018


15. Какое место в опросе о самом любимом мультфильме заняла трилогия о Простоквашино?

а) 1-е

б) 2-е

в) 3-е

г) 4-е


Ответы:

1. б; 2. г; 3. а; 4. а; 5. б; 6. в; 7. б; 8. в; 9. а; 10. в; 11. в; 12. б; 13. а; 14. б; 15. в

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7 июля 2024, 18:25
Кадр из м/ф "Трое из Простоквашино" (1978)
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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