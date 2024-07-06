Оставшийся на улице из-за мошенников певец Шура купил квартиру за 70 миллионов

Известный исполнитель Шура (Александр Медведев) поделился радостной новостью: он стал обладателем собственной квартиры.



Об этом артист рассказал в эфире утренней передачи на ТНТ. "Я купил квартиру, прикиньте <...> За 30 лет хотя бы перееду и красиво заживу", — радостно заявил он.

Недавно Шура признался, что оформил ипотеку на 70 млн рублей. Это он сделал в качестве подарка себе на 49-й день рождения.

Стоит отметить, что не так давно Шура стал жертвой мошенничества с недвижимостью. Он был не в лучшем физическом, психическом и далеко не в трезвом состоянии, когда к нему пришли люди и потребовали передать им квартиру, купленную певцом много лет назад. В итоге Шура подписал необходимые документы, фактически подарив свое жилье. По словам артиста, ему удалось победить зависимость от наркотиков.

Ранее Шура высказался в поддержку идеи введения дресс-кода для артистов, которая возникла после скандала вокруг провокационного наряда Ольги Бузовой во время концерта, посвященного Дню защиты детей. Шура признался, что в начале своей карьеры он сам появлялся перед публикой в откровенной одежде, однако сейчас он более внимательно относится к своему внешнему виду.