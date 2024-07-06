56-летняя Джулия Робертс отпраздновала 22-ю годовщину свадьбы

Джулия Робертс и Дэниел Модер отпраздновали 22-ю годовщину своей свадьбы. Актриса поделилась в социальных сетях трогательным снимком с поцелуем из семейного архива, подписав его: "Двадцать два года".



Робертс и Модер обменялись клятвами на ранчо актрисы в Таосе в 2002 году. У пары трое детей: 19-летние близнецы Финнеас и Хейзел, а также младший сын Генри, которому сейчас 17 лет.



В недавнем интервью Робертс призналась, что все еще испытывает сильные чувства к своему мужу: "Он просто... Он просто мой любимый человек... Он очень сильный и любящий".

Робертс и Модер познакомились на съемках фильма "Мексиканец" в 2001 году. Позже они снова работали вместе над фильмом "Тайна в их глазах" в 2015 году.

Актриса отметила, что работа с мужем может быть сложной, но это также и уникальный опыт: "Были моменты, когда мы смотрели друг на друга и думали: "Хорошо, если ты здесь для меня, то и я здесь для тебя", и мы заходили немного дальше".

Несмотря на успешную карьеру в Голливуде, Робертс считает, что ее главная роль – это роль матери и жены: "Это моя сбывшаяся мечта, но это не единственная мечта. Жизнь, которую я построила с мужем и нашими детьми, – это самое лучшее".