Сердце перестало биться: ушел из жизни заслуженный артист России

4 июля 2024 года на 75-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР, обладатель Национальной театральной премии "Золотая маска" Василий Арнольдович Вавилов.



Василий Вавилов был талантливым режиссером, актером и педагогом, внесшим значительный вклад в развитие музыкального театра в России. Его уход стал невосполнимой потерей для театрального сообщества. Администрация, педагогический состав и студенты Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского выразили глубокие соболезнования родным и близким выдающегося деятеля.

Василий Вавилов родился и вырос в Красноярске. Получив образование в Красноярском училище искусств и ГИТИСе, он стажировался в Академии профессионального мастерства при театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. С 1989 года Вавилов работал в Красноярском музыкальном театре, где поставил несколько десятков спектаклей, ставших классикой репертуара и удостоенных многочисленных наград. Всего им было поставлено более 60 спектаклей на сценах театров Минусинска, Канска, Ачинска, Железногорска, Хабаровска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Новоуральска.

Наряду с режиссерской деятельностью Вавилов создал целый ряд ярких сценических образов в спектаклях, мюзиклах и опереттах. Его персонажи неизменно приковывали к себе внимание зрителей, делая центром постановки вне зависимости от масштаба роли.

С 2004 года Василий Вавилов преподавал в Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского, где возглавлял кафедру оперной подготовки. Под его руководством поставлено несколько спектаклей и музыкально-театральных композиций, которые были показаны в Красноярске и других городах края.



