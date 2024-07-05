От сердечного приступа умер выступавший в Большом театре выдающийся российский музыкант

В возрасте 58 лет от сердечного приступа ушел из жизни барнаульский музыкант Тимофей Винковский. Известие потрясло россиян, которые следили за его творчеством.



Винковский начал свой музыкальный путь в конце 1980-х годов, играя на клавишных в местной группе "Девять". Коллектив выступал на различных фестивалях и гастролировал по Сибири.



Однако настоящую известность Винковский приобрел благодаря своему уникальному таланту игры на хрустальных бокалах. Более 25 лет он исполнял на них как популярные хиты, так и классические произведения. Музыкант выпустил несколько альбомов, создал ансамбль "Хрустальная гармония", обучал других музыкантов игре на этом необычном инструменте и выступал за рубежом.

В творческой биографии Винковского были выступления в Большом театре на премьере оперы Глинки "Руслан и Людмила", в Кремле и в музее венецианского стекла в Японии. Он также давал концерты в США и на открытии выставок в Третьяковской галерее и Русском музее.

Коллеги и поклонники помнят Тимофея Винковского как талантливого музыканта, который умел создавать чарующую и необычную музыку на хрустальных бокалах. Его уход из жизни стал большой потерей для музыкального сообщества Барнаула и всей России.