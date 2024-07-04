Тяжелые наркотики: как открестившийся от России Лева Би-2* сел на иглу

Музыкант Егор Бортник*, более известный как Лева Би-2, честно рассказал о зависимости.

Немало артистов, добившись оглушительного успеха, впадают в крайности, например, обзаводятся пагубными зависимостями. Так, случилось с Егором Бортником*, который стал очень популярным после 30 лет. В недавнем интервью Лева Би-2 вспомнил, как стал наркоманом и откровенно рассказал о пережитом.

По словам музыканта, став популярным, он оказался в кругах, где часто употребляли не только алкоголь, но и тяжелые наркотики. К погружению артиста в мир сомнительных развлечений якобы был причастен экс-продюсер коллектива "Сплин". Встреча за встречей, сопровождавшиеся приемом очередной дозы, привела Егора Бортника* к мысли о невозможности такого образа жизни.

Леве Би-2 удалось отказаться как от алкогольных напитков, так и от наркотических веществ, разрушающих его морально и физически. Последние 10 лет музыкант свободен от зависимостей.

Напомним, последние несколько лет Егор Бортник* живет за пределами России. Известно, он он проживает в Испании. Лева Би-2 открестился от РФ из-за своей общественно-политической позиции. Не так давно музыкант заявил, что жить в этой стране он больше не намерен.

* Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.