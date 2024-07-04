Внезапная смерть чемпиона мира в 27 лет стала огромным потрясением для всех

В Грузии скончался талантливый 27-летний чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзари Цурцумия. Известие потрясло всех, кто интересовался данным видом спорта.



Молодой спортсмен был победителем чемпионата мира 2019 года в весовой категории до 55 килограммов. Национальная федерация борьбы Грузии подтвердила эту трагическую потерю.

Причины внезапной смерти Нугзари Цурцумии пока не разглашаются. По информации местных СМИ, борец был обнаружен без признаков жизни в своем доме в Хоби. Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по различным видам борьбы выразили искренние соболезнования Федерации борьбы Грузии, а также родным и близким Нугзари Цурцумии. Это трагическое событие потрясло спортивное сообщество и поклонников борьбы по всему миру.

Напомним, недавно стало известна о гибели российской хоккейной легенды НХЛ, Сергея Березина. Он был автором первого хет-трика в истории сборной России по хоккею. Спортсмена не стало 26 июня в возрасте 52 лет. Эта потеря также вызвала глубокие сожаления у поклонников хоккея и спорта в целом.

Память о Нугзари Цурцумии и Сергее Березине останется в сердцах поклонников и коллег как яркий след их спортивного наследия. Пусть светлая память о них будет вечной.