Нереальный красавец: Агурбаш впервые вывела свет 19-летнего сына

Анжелика Агурбаш долгое время не показывала трех своих детей от разных браков. Уберегала их от лишних разговоров, праздных пересудов, вспышек камер. Но на 18-летие певицы Sandra Top звезда пришла с сыном Анастасом, которому 19 августа исполнится 20 лет.

Анастас — армянское мужское имя, происходящее от древнегреческого имени Анастасий и означающий "воскресший" ("возвращенный к жизни"). В Армении популярным оно было с VI по XIV век. Немало исторических деятелей носили его – политик Анастас Микоян, священник, настоятель при князе Владимире Крестителе Анастас Корсунянин. Судя по всему, след в истории оставит и Анастас Агурбаш. Он – высокий, нереальный красавец!

"Я занимаюсь музыкой – роком и тяжелым металлом", – рассказал парень корреспонденту "Дни.ру". "Думаю, что он будущая большая рок-звезда мирового уровня, – радуется Анжелика. – Он сейчас поступил в один из престижных университетов на музыкальное продюсирование. И уже пообещал мне, что спродюсирует и саранжирует новую версию хита "Я буду жить для тебя".

Агурбаш говорит, что сын уже начал самостоятельно зарабатывать и даже уже помогает ей самой: "Он сейчас издает обложки моих синглов, занимается не только дизайнерской, но и музыкальной деятельностью".

Раскрыл Анастас и небольшую подробность личной жизни – у него уже есть девушка, а значит, 54-летняя Анжелика Агурбаш может скоро стать бабушкой.