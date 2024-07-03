Тест-кроссворд для тех, кто любит ностальгировать: отправляйтесь по страницам истории СССР

В СССР было много интересных событий и явлений, которые оставили свой след в истории. Этот тест-кроссворд позволит вам проверить, насколько хорошо вы знаете эти факты.
По вертикали:
1. Валюта Советского Союза
2. Популярный советский автомобиль, производимый на ВАЗ
3. Название советской космической станции, запущенной в 1986 году
4. Основной вид общественного транспорта в Москве
5. Советский мультфильм о крокодиле и его друге
6. Крупнейшая библиотека СССР, находящаяся в Москве
По горизонтали:
7. Лидер Советского Союза, начавший политику Перестройки
8. Символ советской эпохи, изображенный на гербе СССР
9. Название первого искусственного спутника Земли, запущенного в СССР
10. Главное место Москвы, где находится Кремль
11. Город, где проходили Олимпийские игры 1980 года
12. Основной продукт питания, который выдавался по талонам в годы дефицита
Надеемся, что этот тест-кроссворд был для вас интересным. Предлагаем вам другие тесты от нашей редакции – например, отгадать любимый фильм по кадру в вагоне поезда, или определить советскую кинокартину по кадру с поцелуем.
Ответы на тест-кроссворд:
1. Рубль; 2. Жигули; 3. Мир; 4. Метро; 5. Чебурашка; 6. Ленинская; 7. Горбачев; 8. Серп; 9. Спутник; 10. Красная; 11. Москва; 12. Мясо