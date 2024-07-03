Что Таисия Повалий завещала написать на ее гробовой доске

Таисия Повалий никогда не сомневалась, что добьется большого успеха в карьере.

Уроженка Киевской области Таисия Гирявец с детства знала, что станет знаменитой певицей. Она мечтала стать народной артисткой, и в конце 90-х годов ее мечта стала реальностью. Почти 20 лет она носила звание Народной артистки Украины, но в 2015-м оказалась его лишена ввиду иных взглядов на родине, которая погрязла в революциях. Поэтому в дальнейшем Таисия Повалий обосновалась в России, где чувствует народную любовь и признание.

В недавнем интервью артистка выразила благодарность всем, кто оказал ей помощь в непростые времена. "Мне помогли здесь (в России – Прим. ред.) почувствовать себя своей", – сказала Повалий. В своем решении остаться в этой стране певица не сомневается ни на минуту. Судя по словам знаменитости, в РФ она собирается дожить до глубокой старости.

59-летнюю артистку, конечно, как и любого человека, посещают мысли о смерти. Во время интервью, отвечая на вопрос Лилии Абрамовой об эпитафии, певица призналась, что хотела бы, чтобы на ее гробовой доске было написано: "Народная артистка Таисия Повалий". "Наверное, для меня этот детский посыл самый важный. Это то, что ведет меня по жизни, и привело меня в сегодняшний день", – сказала певица.