Тому Крузу исполнилось 62 года: вспоминаем самые яркие моменты из жизни актера

Том Круз – известный голливудский актер, чья биография полна интересных фактов. Несмотря на сложное детство и комплексы из-за внешности, он смог преодолеть все препятствия и стать успешным в кинематографе.



Трудное детство и комплексы

Том Круз вырос в бедной семье, страдал от комплексов из-за низкого роста, кривых зубов и дислексии. Он усердно работал над собой, занимался спортом, чтобы преодолеть свои недостатки.



Амбидекстр

Том Круз обладает уникальным навыком — он амбидекстр, то есть одинаково хорошо владеет и левой, и правой рукой.



Первые шаги в Голливуде

Для достижения успеха в Голливуде актеру пришлось потратить значительные средства на исправление зубов. Он регулярно посещал стоматолога, чтобы добиться идеальной улыбки.



Отказ от ролей

Том Круз не всегда принимает правильные решения о ролях. Он отказался от таких знаменитых образов, как Нео в «Матрице» и Тони Старка в "Железном человеке".

Саентология

Актер перешел в саентологию после католицизма. Это вызвало конфликты с семьей и бывшими женами из-за его одержимости этим учением.



Лечение с помощью саентологии

Том Круз утверждает, что с помощью саентологии он смог преодолеть дислексию и даже получил возможность исцелять людей простым касанием.



Финансовая поддержка церкви

Актер активно финансирует церковь саентологии и планирует создавать контент, который будет пропагандировать это учение. Том Круз является не только талантливым актером, но и человеком, который смог преодолеть множество трудностей на пути к успеху. Сейчас 62-летний артист продолжает активно развиваться в своей вере и карьере.