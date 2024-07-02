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Пятница 2 августа

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Сложный [ТЕСТ] на знание советской эпохи: ответьте на 15 вопросов и проверьте себя

Сложный [ТЕСТ] на знание советской эпохи: ответьте на 15 вопросов и проверьте себя
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Наследие СССР до сих пор вызывает множество споров и интереса. Готовы проверить, насколько хорошо вы знаете эту эпоху? Пройдите наш сложный тест и узнайте!

Советский Союз, существовавший с 1922 по 1991 год, был одной из крупнейших и самых влиятельных стран мира. За этот период произошло множество значимых событий, были совершены великие научные открытия и культурные достижения. В этом тесте мы предлагаем вам проверить свои знания о ключевых моментах истории СССР, его культуре, политике и жизни простых людей. Вопросы будут касаться различных аспектов советской эпохи, от первых лет революции до распада Союза.

Вопросы:

1. Кино

Какой фильм Андрея Тарковского был запрещён к показу в СССР до 1986 года?

– a) "Андрей Рублёв"

– b) "Сталкер"

– c) "Зеркало"

– d) "Солярис"


2. Политика

Кто из советских лидеров начал политику "перестройки"?

– a) Леонид Брежнев

– b) Юрий Андропов

– c) Михаил Горбачёв

– d) Константин Черненко


3. Образование

В каком году была введена обязательная семилетняя школа в СССР?

– a) 1933

– b) 1943

– c) 1958

– d) 1965


4. Литература

Какое произведение Александра Солженицына впервые было опубликовано на Западе и принесло ему мировую известность?

– a) "Архипелаг ГУЛАГ"

– b) "Один день Ивана Денисовича"

– c) "Раковый корпус"

– d) "В круге первом"


5. История

В каком году была подписана "Декларация о государственном суверенитете РСФСР"?

– a) 1989

– b) 1990

– c) 1991

– d) 1992


6. Наука

Какой советский учёный получил Нобелевскую премию по физике в 1978 году за открытие и исследование космических лучей?

– a) Пётр Капица

– b) Лев Ландау

– c) Игорь Тамм

– d) Пётр Черенков


7. Быт

Какой бытовой прибор был первым массово произведённым в СССР и стал символом советского быта?

– a) Холодильник "ЗИЛ"

– b) Пылесос "Чайка"

– c) Телевизор "Рекорд"

– d) Стиральная машина "Эврика"


8. Культура

Какой советский художник и скульптор создал монументальную скульптуру "Рабочий и колхозница"?

– a) Исаак Бродский

– b) Вера Мухина

– c) Александр Дейнека

– d) Евгений Вучетич


9. Спорт

В каком году сборная СССР по хоккею впервые выиграла Олимпийские игры?

– a) 1956

– b) 1964

– c) 1972

– d) 1980


10. Экономика

Как называлась экономическая реформа, проведённая в СССР в 1965 году, направленная на децентрализацию управления экономикой?

– a) Новая экономическая политика (НЭП)

– b) Косыгинская реформа

– c) Пятилетка

– d) Перестройка


11. Музыка

Какая советская рок-группа выпустила альбом "45" в 1982 году, ставший культовым среди молодежи?

– a) Машина времени

– b) Аквариум

– c) Кино

– d) Алиса


12. Военная история

Какой город был осаждён немецкими войсками в течение 872 дней во время Великой Отечественной войны?

– a) Москва

– b) Сталинград

– c) Ленинград

– d) Киев


13. Архитектура

Какой архитектор спроектировал здание МГУ на Воробьевых горах, одно из самых известных зданий сталинского ампира?

– a) Алексей Щусев

– b) Лев Руднев

– c) Константин Мельников

– d) Борис Иофан


14. Космос

Как назывался первый человекопосещаемый космический аппарат, на котором Юрий Гагарин совершил свой полет?

– a) Союз

– b) Восток-1

– c) Прогресс

– d) Мир


15. Общественная жизнь

Вопрос: Как называлась система лагерей для политических заключённых и иных репрессированных лиц в СССР?

– a) ГУЛАГ

– b) НКВД

– c) КГБ

– d) СМЕРШ


Ответы:

1-a; 2-c; 3-a; 4-b; 5-b; 6-a; 7-a; 8-b; 9-a; 10-b; 11-c; 12-c; 13-d; 14-b; 15-a.

Независимо от того, на сколько вопросов вы ответили правильно, мы надеемся, что этот тест помог вам освежить знания и узнать что-то новое о советской эпохе. Советский Союз был многогранной страной, оставившей неизгладимый след в мировой истории. Спасибо за участие и продолжайте изучать историю!

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2 июля 2024, 20:09
Изображение сгенерировано при помощи Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

[ТЕСТ] узнайте любимый фильм СССР по яркой фразе – дайте 8 правильных ответов!

Кадр из фильма &quot;Три плюс два&quot; (1963) // YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр из фильма &quot;Собачье сердце&quot; (1988) // YouTube / @5TVRussia
Кадр из фильма &quot;Приключения Электроника&quot; (1979) // YouTube / @OdesaFilmStudio
Кадр из фильма &quot;Он, она и дети&quot; (1986) // YouTube / @gtrftv

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