"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова

"Славянский базар в Витебске" – это не только концерты звезд, но еще и лучшие спектакли. В этом году на фестиваль искусств московский театр им. Вл. Маяковского привез свой самый титулованный спектакль "Русский роман", поставленный Миндаугасом Карбаускисом и рассказывающий о драматичных годах жизни Льва Толстого. Роль жены писателя Софьи Андреевны сыграла Евгения Симонова – одна из ведущих актрис этого театра. Перед спектаклем с ней встретился корреспондент "Дни.ру".



Про Льва Толстого говорят, что он был диктатор. Но Евгения Симонова оправдывает это гениальностью автора "Анны Карениной". А смогла бы она сама жить с гением? "Мой муж (Андрей Эшпай – Прим. ред.) – не гений, а просто потрясающий режиссер, – говорит она. – Жить с ним, конечно, непросто. Ну а кому просто? Лучше сложно, но интересно – мы вместе уже сорок лет".



Дочь актрисы от первого брака – Евгения Кайдановская. Сегодня она служит с легендарной матерью в одном театре. "Она – очень талантливая, – радуется Евгения Павловна. – Я очень люблю с ней играть – у нас около десяти совместных спектаклей за двадцать лет. Выбор стать актрисой был ее личный – она, мягко говоря, неважно училась, так что больше некуда было идти, кроме как в актеры (улыбается ) . Я ее не отговаривала – видела, что она способная. А вот когда в актеры пошел мой внук, то его уже отговаривала, потому что он хорошо учился. И мне было очень обидно, потому что было потрачено много сил, денег, чтобы он получил хорошее образование".

По словам Симоновой, для домашних она – не звезда, а просто супруга, мама и любимая "бабуля". "У нас непринято в семье быть звездой. Звезда – это Мерил Стрип, – убеждена актриса. – Вот нынешнее поколение – они другие. У них другие деньги и возможности, а меня хотя и знала меня вся страна, но мы были нищие. За фильм "Афоня" (лирическая мелодрама Георгия Данелия, где Симонова играла медсестру Катю Снегиреву – Прим. ред.) получила всего 240 рублей, которые потратила на подарки для близких сапоги и проигрыватель".