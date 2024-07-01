Сложный тест для истинных знатоков кино СССР: угадай фильм по сценаристам

Угадайте советский фильм по его сценаристам и проверьте с помощью нашего теста, насколько хорошо вы знаете классику отечественного кино!
Советское кино оставило неизгладимый след в истории мирового кинематографа. Фильмы, созданные в Советском Союзе, до сих пор вызывают интерес и восхищение у зрителей разных поколений. Они известны не только своими актерами и режиссерами, но и талантливыми сценаристами, чьи работы стали основой для этих великих произведений. Предлагаем вам проверить свои знания и вспомнить любимые фильмы, угадав их по именам сценаристов. В данном тесте вам предстоит ответить на 14 вопросов, а после – проверить себя, взглянув на правильные ответы. Удачи!
1. Валентин Ежов и Рустам Ибрагимбеков
– а) "Ирония судьбы, или С легким паром!"
– б) "Белое солнце пустыни"
– в) "Москва слезам не верит"
– г) "Афоня"
– а) "Осенний марафон"
– б) "Служебный роман"
– в) "Карнавальная ночь"
– г) "Девчата"
3. Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов
– а) "Гараж"
– б) "Мимино"
– в) "Иван Васильевич меняет профессию"
– г) "Служебный роман"
4. Владимир Богомолов и Михаил Папава
– а) "Зеркало"
– б) "Андрей Рублев"
– в) "Солярис"
– г) "Иваново детство"
5. Илья Ильф и Валентин Катаев
– а) "Цирк"
– б) "Весна"
– в) "Волга-Волга"
– г) "Кубанские казаки"
6. Валентин Ежов и Григорий Чухрай
– а) "Баллада о солдате"
– б) "Чистое небо"
– в) "Судьба человека"
– г) "Летят журавли"
7. Борис Васильев и Станислав Ростоцкий
– а) "А зори здесь тихие"
– б) "Доживем до понедельника"
– в) "Белый Бим Черное ухо"
– г) "Они сражались за Родину"
8. Алексей Герман и Эдуард Володарский
– а) "Проверка на дорогах"
– б) "Мой друг Иван Лапшин"
– в) "Хрусталев, машину!"
– г) "Двадцать дней без войны"
9. Фридрих Горенштейн и Андрей Тарковский
– а) "Сталкер"
– б) "Зеркало"
– в) "Солярис"
– г) "Ностальгия"
10. Георгий Данелия и Резо Габриадзе
– а) "Мимино"
– б) "Кин-дза-дза!"
– в) "Осенний марафон"
– г) "Не горюй!"
11. Григорий Горин
– а) "Тот самый Мюнхгаузен"
– б) "Д'Артаньян и три мушкетера"
– в) "Собачье сердце"
– г) "Гостья из будущего"
12. Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов
– а) "Берегись автомобиля"
– б) "Карнавальная ночь"
– в) "Гараж"
– г) "Ирония судьбы, или С легким паром!"
13. Владлен Бахнов и Леонид Гайдай
– а) "Волга-Волга"
– б) "Карнавальная ночь"
– в) "Иван Васильевич меняет профессию"
– г) "Свадьба в Малиновке"
14. Аркадий Вайнер и Георгий Вайнер
– а) "Место встречи изменить нельзя"
– б) "Тот самый Мюнхгаузен"
– в) "Асса"
– г) "Человек с бульвара Капуцинов"
Ответы:
1. б) "Белое солнце пустыни"
2. а) "Осенний марафон"
3. г) "Служебный роман"
4. г) "Иваново детство"
5. а) "Цирк"
6. а) "Баллада о солдате"
7. а) "А зори здесь тихие"
8. а) "Проверка на дорогах"
9. в) "Солярис"
10. б) "Кин-дза-дза!"
11. а) "Тот самый Мюнхгаузен"
12. а) "Берегись автомобиля"
13. в) "Иван Васильевич меняет профессию"
14. а) "Место встречи изменить нельзя"
Советское кино — это не только часть нашей культурной истории, но и источник вдохновения и мудрости. Делитесь результатами теста с друзьями и продолжайте открывать для себя мир великого кино!