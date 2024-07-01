"Его нет, ему вообще это не надо!": Кудрявцева публично отчитала мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева высказала все, что думает о супруге, хоккеисте Игоре Макарове.

Брак Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова длится уже 12 лет. За это время в их жизни было много радостных и счастливых моментов, но были и такие, которые едва не привели к разводу. Например, недавно телеведущая ушла от мужа, который пристрастился к алкоголю. Однако сейчас в их семье снова все хорошо, и знаменитость демонстрирует в социальных сетях теплые отношения с супругом.

Жизнь Макарова и Кудрявцевой все равно не обходится без бытовых конфликтов. В одном из недавних выпусков шоу "Звезды сошлись" телеведущая публично отчитала мужа, рассказов о его привычках, которые ее раздражают. Например, она призналась, что ее злит, когда телевизор остается включенным, но никто его не смотрит. По словам Леры, Игорь может включить телевизор и уйти по своим делам, используя его лишь как фоновый шум.

"Его нет, ему вообще это (телевизор – Прим. ред.) не надо", – пожаловалась знаменитость, отметив, что любит тишину.

Также ее категорически не устраивает бардак, который может устроить муж. В частности, Лера Кудрявцева выходит из себя, если замечает брошенную не в том месте обувь или неправильно сложенные вещи в шкафу, а еще – неаккуратное использование зубной пасты в ванной комнате.