"Плакали и причитали": Бледанс объяснила решение оставить "солнечного" ребенка

Фильм Антона Тюрикова "Сухари и Булочки" стал специальным событием Международного кинофестиваля "Антарес", который завершился в Сочи. Продюсер Ирина Боровлева собрала в этой доброй картине много знаменитостей – Гошу Куценко, Елену Борзову, Эвелину Бледанс. Но главные звезды – дети с особенностями развития. Ведь эта светлая история – об отношении к "солнечным" детям и об их удивительном мире. После премьеры с Эвелиной Бледанс и ее сыном Семеном, тоже снявшемся в картине, встретился корреспондент "Дни.ру".

Александр Панкратов-Черный накануне премьеры "Сухарей и Булочек" сказал про Эвелину Бледанс: "Она – умница, святая женщина, поскольку она ангела спасает! Я люблю таких женщин и настоящих матерей!"

Но сама Эвелина ничего героического в своей жизни не видит. "Я – обычная женщина, никакого подвига тут нет, – уверяет Бледанс. – Я уверена, что любая нормальная женщина поступила бы так же. Есть данность, которую мне послала судьба, и я просто с этим живу. Хотя, признаюсь – первые семь лет жизни Семена для меня были непростыми – из больницы в больницу, походы к остеопатам, каждые три недели кровь сдавать, гомеопатию каждые три часа принимать, а до и после не есть и не пить... Это была большая работа, но у меня хватало сил на все".

Бледанс говорит, что у нее никогда и в мыслях не было отказаться от больного ребенка. "Еще на стадии беременности врачи предупреждали, что есть риск рождения ребенка с синдромом Дауна, – вспоминает она. – Но я решила не думать об этом – что будет, то и будет. В первую ночь после родов мы поплакали, попричитали, пытаясь понять, за что нам это, Но уже на утро все слезы были забыты – я просто начала действовать. Понимала, что сына, для начала, надо забрать из реанимации. Ему нельзя было давать грудь, но я все равно его тайно кормила".

Сейчас 55-летняя Эвелина не только растит особенного сына, но и помогает другим семьям, оказавшимся в такой же жизненной ситуации. "Я занимаюсь этим уже 12 лет, – сообщила актриса. – Сегодня у нас есть и свой фонд, и свой инклюзивный театр "Осьминожки", которые для детей становится прекрасной реабилитацией".

Сыну звезда Семену Семину идет 13 лет. Каким знаменитая мама видит его будущее? "Я думаю, что он будет артистом или ценителем – этот дар в нем есть", – считает Бледанс.