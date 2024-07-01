Национальное агентство по предотвращению коррупции Незалежной выступило с инициативой о введении против Александра Панкратова-Черного международных санкций. Якобы актер "является частью российской пропаганды, открыто поддерживает политику Кремля и распространяет нарративы в соответствии с кремлевской пропагандой в поддержку действий России". Об отношении к санкциям артиста расспросил корреспондент "Дни.ру".

С Незалежной Панкратова-Черного связывают давние дружеские и рабочие отношения. "В Киеве и области мы снимали два сезона военно-исторического сериала "По законам военного времени", – рассказал актер. – А вот в Черновцах (город на западе Украины, в 40 км к северу от румынской границы – Прим. ред.) нам сорвали съемки. Пришли люди в вышиванка, с бандеровскими флагами и в громкоговоритель стали кричать: "Панкратов-Черный – подельник Путина! Геть з незалежної України!"

Вместе с Александром Панкратовым-Черным там оказалась и актриса Екатерина Климова. "Охраняющие нас ребята спрятали меня с Катей в каком-то полуподвале, – вспоминает актер. – Потом бывшие десантники взяли под защиту, чтобы нас не обидели. А вот когда мы пошли на рынок, отношение было другое. Подошла какая-то старушка со словами: "Сашко Васильевич, сама связала носочки теплые – тебе в подарок". Другая подарила вышитый рушник".

Живущие на Украине актеры тайно навещали Панкратова-Черного. "Кинематографисты, с которыми пять лет учились вместе во ВГИКе, ночью приходили ко мне в гостиницу с горилкой и салом, потому что боялись, что днем нас могут увидеть вместе и донести, – вздыхает Панкратов-Черный. – Они были запуганные. Запугали и нашего режиссера – стали клеить ему на дверь таблички: "На москалей работаешь? Подумай о детях!" А нам в машине открутили все гайки в переднем колесе, чтобы мы попали в аварию. Печально это все".

Но козни националистов не сломили актера. "Я трижды был в Донецке и Луганске, очень дорожу знакомством с покойным Александром Захарченко, который мне подарил свой десантный нож с надписью на клинке "Батя", а ему – свою серебряную зажигалку", – рассказал он.