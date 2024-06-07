Неожиданная потеря для России – ушла преуспевающая актриса и театральный педагог

Россия и мир искусства понесли неожиданную утрату в преддверии юбилея великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.



Стало известно об уходе молодой, преуспевающей и талантливой актрисы театра Анастасии Голиковой. Она была не только звездой театральной сцены в России, но и востребованной моделью, а также педагогом по актерскому мастерству. Сообщается, что творческой личности не стало 6 июня 2024 года. Она закончила земной путь всего в 28 лет — за 10 дней до своего 29-го дня рождения.

Анастасия Сергеевна родилась в Москве, а ушла в Санкт-Петербурге. Причиной ухода стало происшествие в Царском Селе во время репетиции спектакля, приуроченного к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. На Большом пруду Екатерининского парка перевернулся понтон с артистами и они упали в воду. В их числе оказалась ушедшая актриса Голикова. Несмотря на экстренно оказанную помощь специалистов, молодую артистку не удалось поставить на ноги.

С раннего детства, помимо бальных танцев, ушедшую ценительницу искусства влекла сцена. Уже в 8 лет она начала свой творческий путь в детском театре-студии "Я сам Артист", где и состоялся ее первый выход на подмостки. Это было только отправной точкой Анастасии Голиковой к мечте и делу всей жизни.

В 2016 году, окончив Театральный институт имени Бориса Щукина, Анастасия с головой погрузилась в мир искусства. Ее талант, отточенный упорным трудом, засиял на сценах ведущих учреждений культуры в российской столице: в Театре имени Евгения Вахтангова, в Театре Наций, в Театре города М., Новом Арт Театре. Список знаковых ролей ушедшей Анастасии Сергеевны быстро пополнялся: трогательная Лиза в спектакле "Бедность не порок" по Островскому, загадочная Люсинда в мольеровском "Лекаре поневоле" в постановке Льва Додина – каждый образ в ее исполнении становился изюминкой в театральной жизни столицы РФ.

Особое место в творчестве артистки Голиковой занимал моноспектакль "Татьяна" по мотивам пушкинского романа в стихах "Евгений Онегин" – яркая и продуманная до мелочей постановка, беззаветно увлекающая многочисленную аудиторию как юного, так и почтенного возраста. Этот проект, как и вся деятельность Анастасии в области мирового искусства, был наполнен глубоким смыслом, мощным энтузиазмом, стремлением донести до зрителя важные мысли, повлиять на его мировоззрение. К 28 годам Анастасия успела привлечь не только интерес и симпатию публики, но и получить признание маститых театралов, занять особое место и уважаемый статус в мировом искусстве современности.

Ушедшая Анастасия Сергеевна Голикова мечтала о новых ролях, о кино, желая дарить зрителю радость профессионального творчества. В памяти родных, друзей, коллег и поклонников, она останется лучезарным, жизнерадостным и невероятно талантливым артистом. Ее имя вписано в историю российского искусства XXI века, а ее творческое наследие и пройденный путь, очевидно, будут вдохновлять еще не одно поколение.