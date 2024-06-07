В ближайшее время: сделано заявление о возвращении Лады Дэнс на сцену

Звезда 90-х Лада Дэнс готовится к возвращению на большую сцену.



По информации телеграм-канала Mash, певица зарегистрировала новую компанию "Бэйби Дэнс", которая будет заниматься исполнительским искусством, звукозаписью и изданием музыкальных произведений. Через эту фирму Волкова сможет устраивать концерты и частные выступления.

Несмотря на то, что ранее певица заявляла о нежелании возвращаться в музыкальный бизнес, она недавно выпустила новую версию трека "Девочка ночь" совместно с молодым рэп-исполнителем VERBEE. Одновременно с подготовкой к возвращению на сцену Лада Дэнс планирует открыть новую главу и в своей личной жизни.

По данным СМИ, певица собирается попробовать себя в качестве продюсера. В жизни артистки всегда было много мужчин, но серьезные отношения она строила лишь с двумя. Первым супругом Волковой, хотя и гражданским, был Леонид Величковский.

После расставания с ним она заключила брак с Павлом Свирским, но их отношения продлились недолго и закончились разводом в 2002 году. С тех пор о личной жизни Лады Дэнс известно немного. Несмотря на планы по возвращению на сцену, Лада Дэнс продолжает сталкиваться с финансовыми проблемами.

Ранее она закрыла свое ИП, а задолженность перед ФНС составляет 300 тысяч рублей. Открытие новой компании может помочь певице решить финансовые вопросы и сосредоточиться на творчестве.